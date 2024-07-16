В Петербурге перекрыли легализовавший более 1 тыс. мигрантов канал

В Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший более 1 тыс. человек в России. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленники легализовали пребывание в стране своих бывших соотечественников, а также других иностранцев.

«В офисном помещении они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в нашей стране», — написала Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). На данный момент продолжаются мероприятия, которые направлены на выявление соучастников, добавила официальный представитель МВД.

Ранее, 12 июля, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции, могут отнести к тяжким и особо тяжким. По ее словам, ответственность за такие преступления будет серьезно повышена для того, чтобы «пресечь их и сделать невыгодными». Кроме того, планируется ввести запрет на любое посредничество в оценке знаний русского языка у иностранцев.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

19 июня Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.