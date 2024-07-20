«Известия» показали последствия обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области

Одна из квартир в пятиэтажном доме в Шебекино Белгородской области оказалась практически целиком разрушена, снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал стену. Обстановку в городе показали «Известия» в субботу, 20 июля.

«Вот как раз та самая квартира, куда прилетел снаряд. Можно увидеть, что живого места здесь не осталось: всё разбито, груды разбитой мебели», — сказал корреспондент Владислав Харченко, показывая место около окна, куда попал украинский снаряд.

Как он уточнил, владельцы квартиры не живут там уже полгода, поэтому они не пострадали в результате случившегося.

На кадрах с улицы около жилых домов показаны разрушенные деревянные постройки.

Ранее в этот день сообщалось, что при обстреле Шебекино украинской армией пострадали семь человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе в двух многоквартирных домах снарядами повреждены фасады и стены, а также выбиты окна. Кроме того, в одном из домов загорелся газопровод, но пожар оперативно потушили. Также снаряд повредил производственное здание, проходную и спецтехнику у промышленного предприятия.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника с 09:30 до 10:15 мск.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.