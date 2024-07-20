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Сальдо назвал Днепр границей «между жизнью и смертью» для боевиков ВСУ

Сальдо: украинские военные стали чаще сдаваться в плен на херсонском направлении
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Река Днепр на херсонском направлении превратилась для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в границу между жизнью и смертью. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВФУ. Всех их бессмысленно отправляли на атаку левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы», — написал он.

Как отметил Сальдо, украинские военные стали чаще сдаваться в плен на этом направлении. Они понимают всю тщетность приказов своих командиров, добавил губернатор.

В этот же день он заявил, что уход боевиков ВСУ из Херсона неминуем, законная власть России будет восстановлена на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы.

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Ранее, 19 июля, Министерство обороны России рассказало, что в плен за неделю сдались 19 украинских боевиков. Также в пятницу украинский пленный Андрей Бугаев рассказал, что в рядах ВСУ большое число тех, кто симпатизирует России. Он подчеркнул, что вопреки утверждениям украинской пропаганды в плену им оказали медицинскую помощь, кормят и нормально относятся.

До этого, 12 июля, пленный Вадим Демчинский рассказал об обмане со стороны украинского командования — он вместе с сослуживцами попал под обстрел российской армии, но прибывший бронетранспортер (БТР) ВСУ вместо эвакуации открыл огонь по дому, где прятались военные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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