В ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре «Галерея». Об этом 20 июля сообщили в МЧС города.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре на Лиговском проспекте поступило в 15:24. Горение произошло в вентиляционной вытяжке на пятом этаже в помещении кафе.

На данный момент уточняется площадь пожара, проводится проверка помещений. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС проинформировали, что возгорание ликвидируют 19 пожарных и четыре единицы техники.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что посетителей эвакуировали из торгового центра.

Ранее, 15 июля, в Челябинске в одном из гипермаркетов произошло возгорание, здание самостоятельно покинули почти 200 человек. Отмечалось, что в торговом комплексе «Магнит экстра» произошло пригорание масла во фритюрнице. В результате инцидента никто не пострадал.