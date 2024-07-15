Около 200 человек эвакуировались из гипермаркета в Челябинске из-за пожара

Возгорание на кухне произошло в одном из гипермаркетов Челябинска произошло, здание самостоятельно покинули почти 200 человек. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации местных СМИ, пожар произошел в торговом комплексе «Магнит экстра» на улице Молдавской.

«Сегодня днем сотрудники МЧС выезжали на происшествие в гипермаркет «Магнит». По прибытии подразделений было установлено, что на кухне произошло пригорание пищи», — уточнили в МЧС.

Отмечается, что произошло пригорание масла во фритюрнице. Пострадавших в результате инцидента нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 190 человек, в том числе девять детей.

Ранее, 3 июля, произошел пожар на 100 кв. м в одном из торговых центров Красноярска, пострадал один человек. К тушению привлекалось 30 специалистов и семь единиц техники. Возгорание было ликвидировано вечером в тот же день.