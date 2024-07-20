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В раде сообщили о намерении продлить военное положение на Украине

Железняк: Зеленский внесет в раду законопроекты о продлении военного положения
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Фото: Global Look Press/Madeleine Kelly
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На днях президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, внесет в Верховную раду законопроект, продлевающий военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на данный момент военное положение в стране действует до 11 августа.

«На следующей неделе, где-то 22–25 июля, состоится голосование в комитете и затем в раде. И очень вероятно, что снова продлят на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024-го», — написал депутат, отметив, что это будет уже 12-е голосование за военное положение.

Чем грозят украинцам новые правила для военнообязанных. Объясняем простыми словами

Ранее, 17 июля, на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и распространения повесток о необходимости явиться в военкомат. В частности, мужчинам при выходе на улице теперь нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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