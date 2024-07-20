Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ижевске

В Ижевске шесть человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов, сообщает 20 июля МВД России по Удмуртии в Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла этим утром на улице Удмуртская. Водитель автобуса «МАЗ» наехал на опору линий электропередачи, после чего транспортное средство столкнулось с попутно двигающимся автобусом «МАЗ».

«В настоящее время шесть пассажиров маршрутного автобуса, виновника происшествия, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Саратове в результате ДТП с троллейбусом пострадали 11 человек. Уточнялось, что произошло столкновение автомобиля Lada Granta, троллейбуса и грузового автомобиля «ЗИЛ». По данному факту возбуждено уголовное дело.