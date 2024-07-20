В Армении мужчина устроил стрельбу в отделении полиции

В Котайкской области Армении мужчина устроил стрельбу в отделении полиции, в результате чего два правоохранителя и стрелявший получили ранения. Об этом 20 июля сообщает «Пастинфо» со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что этой ночью иностранный гражданин был вызван в участок. Предварительно, он отобрал автомат у одного из сотрудников полиции и попытался выстрелить в себя, после чего открыл беспорядочную стрельбу. В результате он и двое полицейских получили ранения. По данным «Sputnik Армения», мужчина — гражданин Ирака.

Стрелявший 45–50 лет с огнестрельным ранением в грудь был доставлен в больницу, пишет 24News.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В марте вооруженные люди ворвались в здание полицейского отделения района Нор-Норк в Ереване. Двое из троих напавших применили гранату, в результате были госпитализированы с осколочными ранениями. Позже стало известно, что силы спецназа Службы национальной безопасности Армении обезвредили вооруженного гранатой мужчину, который в составе группы из трех человек напал на отделение полиции.