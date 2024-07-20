Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Харькове

В Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом 20 июля сообщает украинское издание «Страна.ua», опубликовав в Telegram-канале видео очевидцев.

На кадрах виден человек, который, предположительно, стреляет в прохожих. Кроме того, слышны похожие на выстрелы хлопки и крик. По данным «Инсайдер UA», мужчина с оружием ходит по улице Льва Ландау.

Других подробностей не приводится. Информации о пострадавших также нет.

В июне неизвестный мужчина расстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; выполняет функции военкомата) в Харькове из гранатомета РПГ-18 «Муха». Он выстрелил в стену, из-за чего были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания. В результате инцидента никто не пострадал.