СМИ узнали о просьбе фигуранта дела экс-замминистра Иванова о домашнем аресте

Фигурант дела о коррупции в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин направил в суд просьбу смягчить ему меру пресечения из-за проблем со здоровьем. Об этом 20 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано в документах.

О задержании Иванова сообщалось 23 апреля. На следующий день его арестовали до 23 июня, а позднее — до 24 сентября. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего чиновника. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он имеет значительные связи с руководством предприятий Минобороны и содействовал Иванову в получении взятки. Кроме того, принадлежащие экс-замминистра счета, активы и недвижимость были арестованы. Суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban.

Позже, 2 июля, источник в правоохранительных органах рассказал, что Иванова обвиняют в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей. Защита бывшего чиновника подтвердила размер взятки. 18 июля сообщалось, что экс-замминистра не пошел на сделку со следствием и отказался от заключения досудебного соглашения.