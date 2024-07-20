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Пять человек задержаны в связи с массовыми беспорядками в английском Лидсе

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Фото: West Yorkshire police
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Полиция задержала пять человек в связи с массовыми беспорядками в английском городе Лидс. Об этом 19 июля сообщили на сайте правоохранительного органа графства Уэст-Йоркшир.

Беспорядки в Лидсе начались в пятницу, 19 июля. Нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. Газета The Telegraph сообщила, что, предположительно, беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс.

«Мы произвели ряд задержаний в связи с беспорядками в Хэрхиллсе прошлой ночью, пять человек взяты под стражу», — говорится в заявлении помощника начальника полиции Пэта Твиггса.

Он также отметил, что правоохранители продолжают расследовать обстоятельства беспорядков.

«И у нас есть группы, направленные на арест тех, кто был идентифицирован. Мы используем все доступные нам следственные инструменты для того, чтобы установить причастных», — добавил Твиггс.

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Ранее, 18 июля, сообщалось, что в беспорядках в Бангладеш погибло не менее 16 человек и сотни пострадали. Протестные акции в стране продолжаются с июня. Участники митингов недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году. Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов. Решение пока не вступило в силу из-за апелляции правительства.

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