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Российские военные не допустили высадку ВСУ на левый берег Днепра

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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» обеспечили контроль островной зоны реки Днепр и не допустили высадку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег. Об этом 20 июля сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Подразделения группировки войск «Днепр» выполняли боевые задачи на каховском направлении, обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — сказал он «Интерфаксу».

Кодрян отметил, что российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н», радиолокационную станцию (РЛС) П-18 и одну гаубицу ВСУ. Также при помощи ударных беспилотников было выведено из строя пять автомобилей противника.

По информации начальника пресс-центра группировки войск Днепр», в течение прошедших суток украинская армия лишилась на этом участке фронта до 85 своих бойцов.

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Накануне, 19 июля, Минобороны России сообщило, что подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления батальона противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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