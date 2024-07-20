Крупный пожар произошел в первой баптистской церкви в Далласе, штат Техас, США. Об этом 19 июля сообщил телеканал CBS News.

«Пожарные борются с крупным пожаром 3-го уровня в центре города, в первой баптистской церкви Далласа», — говорится в публикации.

Отмечается, что церковь находится под угрозой исчезновения. Густой дым достигает высоты находящихся рядом небоскребов. Улицы вокруг церкви были оцеплены. Информации о пострадавших пока что нет, добавил телеканал.

По информации исторической комиссии Техаса, первую баптистскую церковь в Далласе основали в 1868 году, однако здание из красного кирпича, которое известно как историческое святилище, построили лишь в 1890 году. Отмечается, что это единственная церковь в центре города, которая до сих пор располагается на своем изначальном месте. Позднее, в 1968 году, первая баптистская церковь в Далласе получила статус исторического памятника.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в посольстве Чехии в Париже вспыхнул пожар. Весь персонал эвакуировали из здания. Два сотрудника в ходе происшествия отравились угарным газом. Им оказали необходимую медицинскую помощь.