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ФСБ рассекретила новые архивные данные о покушении на Гитлера

ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера 80 лет назад
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, среди которых документы и фотокопии, касающиеся обстоятельств покушения на главу нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом 20 июля сообщило «РИА Новости».

В числе содержащихся в архивах документов находятся показания бывшего начальника личной охраны Гитлера группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха в Иране гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. После провалившегося на него покушения 20 июля 1944 года Гитлер приобрел нервный шок, выражавшийся в дрожи рук, рассказал органам госбезопасности СССР на допросах Раттенхубер. Он также отметил, что вылечить это так и не удалось, а тремор у Гитлера усилился в марте и апреле 1945 года.

«Покушение стало возможным вследствие того, что Гитлером было запрещено наблюдать за офицерами действующей армии и производить обыск их вещей. После этого случая последовал приказ всех офицеров, посещающих ставку, обыскивать и отбирать у них личное оружие, а также производить обыск их личных вещей», — приводятся показания Раттенхубера.

Кроме того, в архивах хранятся записи с допросов Гамоты. Он говорил, что причиной появления в фашистской Германии оппозиции стало положение страны, в которую ее привел Гитлер. Среди предпосылок к заговору и попытке убить фюрера он назвал «провал плана молниеносной войны против СССР», усиление репрессий против несогласных, а также многочисленные поражения германских войск на различных фронтах.

Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года было запланировано заговорщиками в рамках операции «Валькирия». Во время военного совета в ставке «Вольфсшанц» (в Восточной Пруссии) фюрер должен был погибнуть от взрыва бомбы, однако она только ранила его. Большая часть заговорщиков была казнена, а их семьи были репрессированы.

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Ранее, 17 июля, ФСБ обнародовала показания генерал-майора Готтфрид фон Эрдмансдорфа о преступлениях нацизма на территориях СССР. За совершенные военные преступления он был приговорен к смертной казни и публично повешен на Минском ипподроме 30 января 1946 года.

4 июля ФСБ опубликовала документ о преступлениях дивизии СС «Викинг» в первые дни Великой Отечественной войны. Целью нацистов было захватить так называемое черное золото войны — нефть. Изенман рассказал, что в сентябре 1941 года «викинги» сражались на направлении Павлоград – Донецк – река Миус, что севернее Таганрога.

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