Раскрытие покажет: какими были последние дни Адольфа Гитлера

Адольф Гитлер очень боялся, что советская армия возьмет его живым. Покинуть Берлин или сдаться в руки союзников было бы для него позором. Именно так описал состояние фюрера в последние дни жизни его личный пилот Ганс Баур. 29 апреля ФСБ России рассекретила материалы его допроса. Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой в бомбоубежище под имперской канцелярией 30 апреля 1945 года. Какие новые подробности стали известны после обнародования секретных документов, почему фюрер отказался от попыток бегства и в какой момент Ева Браун смирилась с мыслью о неизбежности смерти, выясняли «Известия».

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Федеральная служба безопасности России 29 апреля опубликовала архивные документы о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Речь идет о материалах из следственного дела его личного пилота — группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

Накануне битвы за Берлин перед органами советской военной контрразведки «Смерш» поставили задачу разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии. После захвата 2 мая 1945 года «фюрербункера» и задержания пытавшихся сбежать эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения высших руководителей Третьего рейха.

Среди свидетелей последних дней Гитлера были пять его приближенных, в том числе и Ганс Баур. Тот так характеризовал состояние фюрера перед смертью: «Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им было принято окончательно решение покончить с собой».

Раскрытие покажет Фотография, изъятая у Ганса Баура при аресте «После полета во время избирательной кампании. 2 сентября 1932 г.». Ганс Баур в центре в летном костюме Фото: ФСБ РФ

Ганс Баур — пилот, который должен был в случае необходимости эвакуировать Адольфа Гитлера из Берлина, рассказал «Известиям» военный историк Армен Гаспарян.

— Баур входил в ближний круг фюрера. В основном он состоял из представителей Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) первого созыва. То есть бойцов, участвовавших в «Пивном путче» — попытке госпереворота, которую Гитлер организовал в 1923 году в Мюнхене. Ко многим из них он впоследствии относился как к членам семьи. Ганс Баур был убежденным сторонником фюрера и ни в чем не раскаялся даже после войны, — отметил историк.

«Придется умереть...»

Баур во время допроса в НКВД СССР в декабре 1945 года так описывал события, предшествовавшие самоубийству фюрера: «Геббельс всё время старался воздействовать на Гитлера в оптимистичном духе, так как ему совершенно ясно было, что сам он из Берлина уехать не сможет… В первых числах апреля Гитлер в разговорах с нами дал понять, что он останется в Берлине, чтобы дать здесь решительный бой. Нам это не понравилось».

По его словам, в то время как многие приближенные фюрера уже в марте оценивали положение Германии как безвыходное и обсуждали планы бегства за границу, Гитлер сохранял видимый оптимизм и наотрез отказывался покидать Берлин.

26–27 апреля советские войска подошли к Потсдамскому вокзалу, то есть находились в самом центре города. Бежать было некуда — Берлин окружили. По словам пилота, после этого он уже не покидал бомбоубежище канцелярии. К тому моменту Гитлера предали несколько высокопоставленных чинов Третьего рейха, в их числе рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который вел закулисные переговоры с западными союзниками СССР.

Раскрытие покажет Адольф Гитлер с Германом Герингом посещает защитников Берлина в начале апреля 1945 года Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv

«Ева Браун, как я сам слышал, находясь в прихожей бомбоубежища Гитлера, при этом известии (о предательстве Гиммлера. — «Известия») заявила: «Значит, всё-таки придется умереть…» — сообщил Баур.

Тем не менее, согласно его показаниям, о намерении Гитлера покончить с собой он не подозревал вплоть до 30 апреля, когда фюрер вызвал его, чтобы попрощаться.

Баур пытался отговорить Гитлера, сказав, что в этом случае «всё развалится через несколько часов». Однако фюрер, по его словам, боялся, что советские солдаты могут захватить его живым, применив усыпляющий газ. «Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены, иначе они с ним будут делать что-то подобное, как с Муссолини», — вспоминал слова Гитлера Баур.

Спустя несколько часов после встречи с фюрером он узнал, что Гитлер исполнил свои планы.

«В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Всё кончено?» — «Да». — «Где трупы?» — «Их завернули в одеяла, облили бензином, и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии», — сообщил Баур.

Раскрытие покажет Надземная часть «фюрербункера» незадолго до того, как она была разрушена в 1947 году. Останки Гитлера и Евы Браун были сожжены в кратере раковины перед аварийным выходом слева. Цилиндрическая конструкция служила для размещения генераторов и вентиляции Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv

Бункер, в котором скрывался Адольф Гитлер, начали строить еще в 1936 году. Из-за того, что вплоть до 1943 года в нем не было особой необходимости, план строительства постоянно менялся, бункер достраивали и доводили до ума, рассказала историк Наталия Зинович.

— Сталинградская битва перевернула ход войны. Советская армия перешла в контрнаступление, Берлин стал подвергаться бомбардировкам, что вынудило архитекторов ускорить строительство бункера. Его защищал четырехметровый слой железобетона. Внутри было 30 комнат, а личные помещения Гитлера воссоздали по образу его квартиры. В первые месяцы фюрер покидал бункер, но после начала Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года оставался там вплоть до своего самоубийства, — отметила она.

Мифы и истина

Несмотря на то что и СССР, и западные союзники не раз делали заявления о смерти Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года, среди любителей конспирологии долгое время бытовали легенды о его фантастическом спасении. Наибольшее распространение получил миф о том, что фюрер спокойно дожил свой век в Аргентине, куда его якобы вывезли на подлодке.

Однако историки оценивают вероятность такого сценария как нулевую. Покинуть Берлин на глазах всей рейхсканцелярии было бы позором, на который Гитлер никогда бы не решился, считает Армен Гаспарян.

— Сама эта история утопична. На практике побег был невозможен. Те, кто рассуждает, что фюрер мог улететь в Аргентину, забывают, что Гитлер по итогам «Пивного путча» пошел на процесс только из-за своей принципиальности. Когда почти всех зачинщиков путча посадили, Гитлер не стал скрываться, как это сделали Геринг и Гессе, а сам явился на судебный процесс, — напомнил историк.

Фото: commons.wikimedia.org Юлиус Шауб (слева) и Адольф Гитлер у входа в рейхсканцелярию, 1945 год. Считается, что это последняя фотография, сделанная при жизни фюрера

Гитлер решил совершить самоубийство, так как бежать было уже просто некуда, уверена и Наталия Зинович.

— Есть несколько версий способа самоубийства, историки расходятся во мнении. Но доподлинно известно, что тела Гитлера и его жены вынесли в сад рядом с бункером и сожгли, — отметила историк.

13 мая 1945 года сотрудники отдела контрразведки «Смерш» 79-го стрелкового корпуса обнаружили в саду рейхсканцелярии место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун. Их подлинность подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.