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«Геринга заботил только его посмертный имидж»

Переводчик стенограммы Нюрнбергского процесса Сергей Мирошниченко — об обоснованности приговоров нацистам и актуальности решений трибунала
Фото: Getty Images/DANA/picture alliance
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«Геринга заботил только его посмертный имидж»
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2021-09-29 16:50:20
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Последние тома стенограммы Нюрнбергского процесса на русском языке будут опубликованы менее чем через два года. Полная русскоязычная версия — 16 тыс. страниц протокола — станет общедоступной впервые. Об этом в интервью «Известиям» сообщил переводчик и публикатор стенограммы юрист Сергей Мирошниченко. В ходе беседы он рассказал о специфике работы со стенограммой и объяснил, почему Герман Геринг держался на суде так самоуверенно, а трибунал оправдал главного финансиста рейха, но казнил пропагандиста.

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«В переводе я дошел до 6 мая 1946 года»

— Почему вы взялись за эту работу?

— Когда в школе я узнал о Нюрнбергском процессе, это стало для меня чем-то личным: значит, справедливость восторжествовала в отношении тех, кто сжег деревню моей бабушки, кто убил моего прадеда в Донбассе. А затем тема трибунала оказалась на стыке моих главных интересов — истории и права. Я узнал о существовании полной стенограммы — в частности, на английском языке — которая благодаря интернету доступна всем. Опубликованы также франко- и немецкоязычные стенограммы, и только русскоязычная до сих пор недоступна. Я понял, что могу попытаться перевести и выложить стенограмму на русском.

— С чего вы начали?

— С протоколов допросов обвиняемых. В СССР протоколы допросов нацистских преступников адвокатами не публиковались в принципе, при том что они иногда содержали признания подсудимых в нарушении международного права и согласие с предъявленными обвинениями. А допросы обвинением публиковались сокращенными — оставалось до 10% от оригинала, в зависимости от фигуранта. Больше всего «сократили» главных фигурантов — в первую очередь Геринга, Кейтеля, Риббентропа. Зато допросы таких персонажей, как Папен и Нейрат, приведены на 95% (Герман Геринг — председатель рейхстага и рейхсминистр авиации, покончил с собой; Вильгельм Кейтель — фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта, казнен; Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел, казнен; Франц фон Папен — дипломат, оправдан; Константин фон Нейрат — первый рейхспротектор Богемии и Моравии, приговорен к 15 годам тюрьмы. — «Известия»).

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Фото: Личный архив
Переводчик Сергей Мирошниченко

— Получается, русскоязычный читатель по сей день не имеет аутентичного текста стенограммы, при том что русский был одним из четырех официальных языков трибунала?

— Получается, так. Добавлю, что в январе этого года на сайте Музея Холокоста в США опубликована полная звукозапись процесса. В 2018–2019 годах Международный суд ООН совместно с Музеем Холокоста сделали оцифровку граммофонных записей, и теперь любой желающий может их прослушать на любом из четырех языков. Публикуя свой перевод с английского, я сверяюсь со звукозаписью.

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— Но русскоязычные документальные материалы процесса находятся в архивах и не засекречены?

— Согласно сведениям, размещенным на сайте Государственного архива РФ, стенограммы за все даты хранятся в этом архиве. Любой имеет право с ними ознакомиться. Но осуществить это технически для большинства наших граждан крайне сложно. В рамках проекта «Без срока давности» на портале «Преступления нацистов» ГАРФ разместил часть стенограмм — примерно 5% от общего объема.

— Получается, ваша версия всё равно будет отличаться от аутентичной — в той части, где вы приводите обратный перевод с русского на русский через английский.

— Эту проблему снимает наличие звукозаписи процесса. Кроме того, все четыре версии являются аутентичными, они были заверены делегациями стран-участниц. Я с полной уверенностью работаю с английской стенограммой, потому что ее подлинность удостоверена секретарем советской делегации Аркадием Полтораком.

— Когда вы начали эту работу?

— К 70-летнему юбилею трибунала, в октябре 2016 года. Сейчас опубликовано 11 томов стенограммы, впереди где-то семь томов, остальное — проверка опубликованных советских текстов, которые изобилуют техническими ошибками, сокращениями. Работы еще на пару лет, в лучшем случае на год. В переводе я дошел до 6 мая 1946 года.

Геринга заботил
Роман Андреевич Руденко

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко (в центре)

Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
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— Обвинители в большом объеме зачитывали документы для суда. Соответственно, переводя стенограмму, вы переводите и эти документы. Вам приходится переключаться на поиск непосредственно этих документов — например, чтобы сопоставить оригинал с устно зачитанным текстом?

— Возможность работать с этими документами есть. На том же сайте библиотеки конгресса опубликована так называемая Красная серия. Это сборник всех документов, использованных на Нюрнбергском процессе в переводе на английский язык. Когда возникает необходимость выйти за рамки стенограммы, я работаю с этими документами. Недавно на форуме в Санкт-Петербурге я давал расширенное толкование ряда документов — в частности, цитаты из Джексона (Роберт Джексон, главный обвинитель от США. — «Известия»), когда он говорил о покушении на Сталина. В этом же документе — записи Гиммлера — указывается, что японский посол рассказал о том, как вместе с абвером он работал над распадом СССР на случай войны, и этот распад, по мысли японского посла, должен был начаться с Кавказа и Украины.

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«С мест об уничтожении евреев отчитывались прямым текстом»

— В чем заключались особенности нюрнбергского дела — как с точки зрения как современного права, так и норм своего времени?

— Суд отличало то, что доказательная база строилась в первую очередь на огромном массиве немецких документов. Самые изобличающие германские власти документы были впервые предъявлены именно на Нюрнбергском процессе. Всем известный Приказ о комиссарах — о немедленном уничтожении политических работников. Доклады в Берлин айнзатцгрупп (эскадроны смерти, совершавшие массовые убийства на оккупированных нацистами территориях. — «Известия»), полиции безопасности и СД (служба безопасности рейхсфюрера СС, руководившая айнзатцгруппами. — «Известия»), которые отчитывались с мест об уничтожении евреев — прямым текстом. Ничего не скрывая, исполнители писали о том, что мирное еврейское население, коммунисты, политические активисты уничтожались в ходе массовых акций путем расстрелов. Широко использовались немецкие документы, свидетельствующие о массовой гибели советских военнопленных, о насильственно вывезенных в Германию рабочих. Приводились доклады немецких врачей, которые описывали санитарное состояние лагерей.

С другой стороны были документы советской стороны — Чрезвычайной государственной комиссии, которая сразу после освобождения территорий от оккупации фиксировала совершенные нацистами преступления. В ходе процесса можно было соотнести все факты. Скажем, есть доклад айнзацгруппы С о расправе в Киеве в Бабьем Яре, после освобождения туда заходит Красная армия, вскрывает массовые захоронения, и ЧГК отражает это в своих актах. Суд внимательно оценивал документы — их происхождение, возможность подтверждения. Суд отводил часть документов даже при небольших сомнениях в их достоверности. Например, трибунал отвел как недостоверный документ, представленный британской делегацией, о том, что НСДАП планировала расширение программы эвтаназии с неизлечимых психически больных на лиц, страдающих легочными и сердечными заболеваниями.

Геринга заботил
трибунал

Международный военный трибунал на Нюрнбергском процессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Защита постоянно жаловалась: то мало времени на знакомство с документами обвинения, то вообще их не предоставили.

— Доказательств собралось такое количество, что аппараты обвинителей не успевали их отбирать, переводить на другие языки, множить. Поэтому суд нашел временное решение — в начале процесса документы зачитывались почти полностью. Трибунал принял решение до момента, пока у защиты не будет полных текстов документов, рассматривать только те сведения, которые озвучивались в микрофон и, таким образом, попадали в систему синхронного перевода.

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— Некоторые критиковали пункты, касающиеся обвинения в заговоре. Вас как юриста они не смущают?

— Эти пункты много критиковались с различных правовых позиций. Тема порождена разницей между англосаксонской и континентальной правовыми системами. В англосаксонской системе под заговором понимается простой умысел двух и более лиц на совершение преступления. Даже если они никого не ограбили, наличие сговора — уже преступление. В континентальной системе сговор нескольких лиц не является преступлением, но расценивается как отягчающее обстоятельство. В концепции заговора, на мой взгляд, особенно слабым выглядело обвинение части подсудимых в перевооружении Германии. Первым персонажем здесь, конечно, был Шахт (Ялмар Шахт, президент Рейхсбанка, оправдан. — «Известия»). Ему предъявлялось финансирование военной машины с помощью векселей, рейхсбанка, министерства экономики.

Защита Шахта уловила зыбкость этой позиции и предъявляла контрдоводы, что, видимо, вызвало недовольство американской стороны. В ходе допроса адвокатом Шахт заявил, что его обвинение в финансировании перевооружения Германии абсурдно, если учесть, сколько комплектующих для военной авиации поставили США. Он стал цитировать соответствующий документ, и на полуслове в зале погас свет — это отражено в стенограмме. После того, как заседание возобновилось, Шахт не стал возвращаться к цитированию этого документа. а адвокат перешел к другой теме.

Геринга заботил
приговор

Президент Рейхсбанка Ялмар Шахт (справа) получает оправдательный приговор Нюрнбергского процесса

Фото: Getty Images/Keystone-France/Gamma-Rapho
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— Американцы дернули рубильник?

— Предположить можно всё что угодно, но факт остается фактом — после перерыва Шахт не стал развивать выигрышную для него тему. В эту же концепцию заговора применительно к Шахту входило еще одно обвинение — он предоставил нацистскому режиму свой авторитет как экономиста. Адвокат задал вопрос: «Господин Шахт, вы можете вспомнить, присутствовали ли на съездах НСДАП иностранные послы и государственные деятели?» Шахт ответил: на съездах присутствовали, пожалуй, все зарубежные послы, кроме советского и американского. Из этого адвокат сделал вывод: если иностранные государства поддерживали своим авторитетом деятельность нацистской партии, чего стоит авторитет отдельно взятого экономиста? Обвинение в заговоре предъявлялось почти всем подсудимым, это была попытка объединить их неким общим умыслом.

«Главные преступления нацисты совершили после нападения на СССР»

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— Можем ли мы оценивать приговоры Нюрнберга с сегодняшней точки зрения? Скажем, вы как юрист понимаете, почему Гессу дали пожизненный срок?

— Осудив его на пожизненное заключение, а не на казнь, трибунал подтвердил, что главные преступления нацисты совершили после нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года. Гесс улетел в Англию 11 мая 1941 года (Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии. — «Известия»). То есть когда совершалась основная масса преступлений, он не был в руководстве Германии. Но Гессу предъявлялось ни много ни мало создание во всей Европе нацистской «пятой колонны». Немцев, проживавших в других странах, под видом культурных сообществ объединяли в организации фольксдойче. Они становились проводниками политики Германии, получали задания от абвера, от МИДа и подготавливали почву для германского вторжения. Кроме того, Гесс поставил огромное количество подписей под декретами, ограничивающими свободу слова, что трибунал расценил как подготовку к агрессивной войне. Он в полной мере был осведомлен о планах Гитлера и всячески их поддерживал. Я считаю, его приговор заслужен.

Геринга заботил
личный архитектор Гитлера

Личный архитектор Гитлера Альберт Шпеер (справа) вместе с другими обвиняемыми и их адвокатом во время Нюрнбергского процесса

Фото: commons.wikimedia.org/
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— При этом Шпеер, раскрутивший германскую военную промышленность, один из самых близких к Гитлеру людей, отсидел всего 20 лет. Разве это справедливо?

— Шпеер в отличие от Гесса пытался изобразить раскаяние (Альберт Шпеер — архитектор и рейхсминистр вооружения. — «Известия»). Во-первых, он заявил о коллективной ответственности, фактически согласившись с доводами о заговоре. Он был единственным, кто сказал, что все руководители Германии несут коллективную ответственность за совершенные преступления. Думаю, это польстило Джексону, который усиленно продвигал концепцию заговора, и в целом американскому обвинению. Кроме того, Шпеер сообщил суду, что планировал убить Гитлера, пустив ядовитый газ в бункер. И помешало ему только то, что вентиляционную шахту бункера обложили кирпичной стеной. Всё это могло вызвать снисхождение суда. Хотя Шпеер несет ответственность за большое число нацистских преступлений.

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— Франк начал каяться с первых дней процесса, но его всё же казнили.

— К моменту допроса Франк действительно производил впечатление уже не очень уравновешенного человека (Ганс Франк — генерал-губернатор Польши, казнен. — «Известия»). Он находился в психологически подавленном состоянии, которое действительно может быть связано с чувством раскаяния. Он сказал, что хоть его нога и не переступала порог Освенцима или Майданека (это были закрытые территории СС, даже генерал-губернатор Польши не мог их посещать, его автомобиль просто разворачивали), тем не менее он признал ответственность за уничтожение евреев.

— Не могу не спросить про ключевого персонажа Нюрнбергского процесса — Геринга. Как заявляла его жена, он «жил сам и давал жить другим». Если бы Геринг всё-таки сдвинул Гитлера с должности, история могла бы пойти по-другому?

— Гитлер был фанатиком, а Геринг — прагматичным политиком. Даже свою преданность Гитлеру он демонстрировал на процессе из прагматических соображений. Он понимал, что его как главного обвиняемого ждет казнь и заботился только о своем посмертном имидже. Думаю, яд, который он принял накануне казни, был у него с самого начала процесса — вот почему он так уверенно держался. Мог ли Геринг прийти к власти? В годы войны он самоустранился от руководства Германией, впадал в наркотические депрессии. В заговоре военных имя Геринга как возможной кандидатуры не звучало, сам Геринг не планировал покушения. Думаю, что в силу плохого состояния он просто не смог бы захватить власть.

Геринга заботил
Юлиус Штрейхер

Главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер (в центре) во время Нюрнбергского процесса

Фото: Getty Images/Imagno
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— А за что повесили Штрейхера? Да, он отвратительный тип, но он не убивал и приказов не отдавал.

— Во время допроса Штрейхеру было предъявлено огромное количество его статей из его же газеты «Штурмовик», в которых он постоянно повторял одно — уничтожить еврейство, убить всех евреев на Земле (Юлиус Штрайхер — журналист, газетный издатель. — «Известия»). Чем отличался Фриче от Штрейхера? Фриче был аналитиком (Ганс Фриче — руководитель отдела радио министерства народного просвещения и пропаганды, оправдан. — «Известия»). В своей еженедельной радиопрограмме он давал политические комментарии. А у Штрейхера каждая статья — прямой призыв. Это и привело его на виселицу.

На форуме в Петербурге я встретился с очень уважаемым мною человеком — Бахтияром Тузмухамедовым, который был судьей Международных трибуналов ООН по Руанде и Югославии. Он напомнил о параллелях, выявленных Международным трибуналом по Руанде, между делом Штрейхера в Нюрнберге и делами руководителей СМИ Руанды, включая основателя и главного идеолога «Радио тысячи холмов» Фердинанда Нахиману, и их роли в геноциде 1994 года. В выступлениях этих СМИ постоянно звучали призывы убивать представителей народности тутси, которых уничижительно именовали тараканами. Обвинение в Трибунале ООН по Руанде приводило доводы, нередко сходные с теми, которые звучали на Нюрнбергском процессе в отношении Штрейхера и получили соответствующую оценку в приговоре. То есть юридические принципы, заложенные в Нюрнберге 75 лет назад, сохраняют актуальность для современных судов.

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