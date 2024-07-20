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В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В США вслед за Канадой объявили вспышку листериоза, которая распространилась уже в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Соответствующее заявление было опубликовано 19 июля на сайте центра по контролю за заболеваниями (CDC).

Согласно опубликованным данным, инфекция стала причиной смерти двух человек в штатах Иллинойс и Нью-Джерси, еще 28 были госпитализированы. Наибольшее число случаев было зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Отмечается, что инфекционное заболевание может быть смертельным для беременных, людей старше 65 лет и с ослабленной иммунной системой.

В центре добавили, что американские власти в настоящее время расследуют причины распространения болезни. Так, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

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Ранее, 17 июля, в правительстве Канады сообщили о вспышке листериоза. Сообщалось, что инфекция стала причиной смерти двух человек, еще девять были госпитализированы. Всего по официальным данным на тот момент было зафиксировано 12 случаев заражения, 10 из которых были зарегистрированы в Онтарио, два — в Квебеке и Новой Шотландии.

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