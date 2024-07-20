Антонов заявил о сопротивлении Запада стремлению мира искоренить колониализм

Западные страны, активно сопротивляясь попыткам устранить последствия колониализма, демонстрируют свое желание сохранить доминантную роль в мире. Об этом 19 июля заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.

«Россия выступает за формирование более справедливой и устойчивой многополярной системы международных отношений, основанной на Уставе ООН и, прежде всего, принципе суверенного равенства государств. <...> Такой подход получает всё большую поддержку в международном сообществе, стремящемся искоренить пережитки колониальной системы. Между тем коллективный Запад по-прежнему активно сопротивляется подобным усилиям», — написал он.

Как указал дипломат, ситуация на Украине показывает «неугомонные попытки» Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве.

«Нынешняя динамика на Украине и неустанные попытки Запада дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве являются наглядными примерами отчаянной борьбы «мирового гегемона» за сохранение своего доминирования и возможности навязать мировому сообществу однополярную модель», — считает посол.

При этом российские партнеры из стран Глобального Юга понимают цели и задачи специальной военной операции, выражая несогласие с западными трактовками, подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, большая часть мира понимает, что неоколониальная практика не приведет ни к чему хорошему. Он подчеркнул, что США предприняли более 50 попыток совершить госперевороты и военные интервенции с 1945 года.

Среди механизмов, которые Запад использует для своего продвижения, — «долговой неоколониализм». С помощью концепций «зеленого империализма» и увеличения технологического разрыва IT-корпорации западных стран становятся монополистами в своей сфере, а также контролируют медиапространство и накладывают табу на публикации, которые не совпадают с нарративом Запада.

Антонов отметил, что показательным примером этому является неравномерное распределение вакцин во время пандемии коронавируса: российские вакцины, которые могли бы спасти миллионы жизней, намеренно задерживались на этапах сертификации западными странами. Еще одним примером становится агрессивное навязывание неолиберальных установок, например, гендерного разнообразия и легализации наркотиков.

«Эти факты ясно указывают на то, кто остается истинным колонизатором. Западному лагерю, представляющему меньшинство, давно пора понять бесполезность навязывания неоколониальных практик и любых попыток переложить вину на кого-то другого», — подчеркнул посол.

Ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин в ходе X Парламентского форума БРИКС заявил, что западные государства действуют в лучших традициях классического колониализма и всеми способами стараются удержать свое доминирование в мире, используя силовое принуждение, избирательное применение правил торговли, односторонние санкции и шантаж.

27 июня экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на пресс-конференции в РФ заявила, что в Европе больше нет верховенства закона, что является настоящей катастрофой. 5 июня, рассуждая о ситуации в Европе, она указывала на смерть европейской дипломатии. По ее словам, умерла она несколько лет назад, потому что представители ЕС хотят решать вопросы не путем переговоров, а на поле боя. Экс-глава МИД Австрии отмечала, что деградация Европы происходит уже 20 лет, а регион превратился в неблагополучное пространство.

14 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в статье, что страны Запада намерены перейти к глобальному неоколониализму, то есть системе неравноправных экономических и политических отношений, навязанной остальному миру. В связи с этим зампред СБ РФ предложил создать в ООН базу данных преступлений колониализма.

2 апреля Путин заявил, что страны Запада возлагают на Россию вину за конец колониализма и «обижаются» на нее за помощь народам Африки, Азии и Латинской Америки. Президент РФ отметил, что на самом деле обретение самостоятельности государствами на этих континентах было совершенно неизбежным процессом, а теперь новые силы в этих регионах развиваются беспрецедентными темпами.