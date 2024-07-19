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Экс-владельца фитнес-клубов World Class избили на заправке под Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшего владельца сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избила группа мужчин на подмосковной заправке. «Известия» 19 июля публикуют видео, снятое спустя 20 минут после потасовки.

На кадрах Бабанов рассказывает, что с женой, сыном и племянником заехал перекусить в придорожное кафе возле заправки.

«Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму — они ее делали 30 минут. И вот так вот они мне отплатили за эту быструю шаурму. Вышли 10 человек и меня били просто на глазах у всех», — рассказал он.

Злоумышленники выбили Бабанову виниры за несколько миллионов рублей и порвали одежду. Предприниматель утверждает, что его избивали люди и с заправки, и из кафе и при этом требовали деньги «за оскорбление».

Адвокат пострадавшего Александр Карабанов сообщил «Известиям», что его клиента везут на осмотр в больницу. Карабанов уверен, что предприниматель стал жертвой этнической банды.

«Суть конфликта — в Московской области и в Москве, на заправочных станциях в том числе, действуют этнические банды, которые под надуманным предлогом провоцируют конфликты и вымогают с участников дорожного движения, которые приезжают на заправку заправиться, денежные средства. В частности, Бабанову была предъявлена претензия, что он на заправке кого-то подрезал», — пояснил адвокат.

Злоумышленники потребовали от экс-владельца фитнес-клубов 1 млн рублей и начали над ним расправу после получения отказа, добавил Карабанов. Стороной защиты уже подано заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту разбоя и причинения телесных повреждений.

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Ранее в этот день в Самаре задержали трех участников нападения на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Изначально следователи возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц на покушение на убийство и доложить о ходе расследования.

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