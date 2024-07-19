Байден пообещал продолжить усилия по возвращению Гершковича в США
Администрация США продолжит работу по возвращению на родину осужденного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном 19 июля на сайте Белого дома.
По мнению американской стороны, Гершкович «не совершил никакого преступления».
«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», — заверил Байден.
Президент США добавил, что будет выступать «за свободу прессы в России и во всем мире».
Ранее в этот день Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. Государственное обвинение просило приговорить его к 18 годам лишения свободы.
Суд счел доказанным, что в марте 2023 года журналист по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области информацию о деятельности оборонного предприятия. Он был признан виновным в шпионаже, подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день он был арестован Лефортовским судом Москвы. Меру пресечения несколько раз продлевали.
14 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена журналиста. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.