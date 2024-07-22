Учить — не портить: блогеров обяжут получать лицензию на образовательную деятельность

Блогеров заставят получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Такой пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму рабочей группой по совершенствованию законодательства в этой сфере — депутатами «Единой России» и «Справедливой России» с участием отраслевого сообщества, выяснили «Известия». Сегодня многие блогеры, не имеющие отношения к образованию, пользуются налоговыми льготами, установленными для этой сферы. Эксперты полагают, что инициативу можно поддержать, если она будет способствовать очищению рынка.

Не все подряд

Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон «Об образовании» подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой («Справедливой России»). С документами, которые будут представлены 22 июля на заседании группы, ознакомились «Известия».

«На сегодняшний день рынок информационных и образовательных услуг, в том числе с использованием интернета, — один из наиболее перспективных. В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд рублей. В I квартале 2023-го выручка в сегменте составила 46,7 млрд, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документам.

В ней уточняется, что самые популярные ниши — обучение новым профессиям (7,8 млрд рублей), курсы по здоровью (4,1 млрд), предпринимательству (4,6 млрд), психологии (3,7 млрд), эзотерике (3,4 млрд), финансовой грамотности (1,9 млрд), фитнесу (1,4 млрд) и отношениям (896 млн рублей).

Фото: Getty Images/Galina Zhigalova

Основная проблема регулирования заключается в том, что они «находятся в едином правовом и коммерческом поле, что создает ряд серьезных проблем», отмечается в документе. При этом возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям.

Кроме того, как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются. При этом в отношении этого сервиса сегодня действуют налоговые льготы, подчеркивается в документе. Поэтому государству необходимо установить правовой порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности, отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные.

— Юрлица, оказывающие такие услуги, по закону сегодня должны иметь на эту деятельность лицензию. При этом для индивидуальных предпринимателей она не требуется, — пояснила «Известиям» сопредседатель рабочей группы Яна Лантратова. — Такой порядок является ахиллесовой пятой закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься этим бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Когда фактически работает одна онлайн-школа, где множество преподавателей обучают многотысячную аудиторию, а по документам все оформлены как независимые ИП.

По ее словам, особенно эта проблема актуальна в связи с большой популярностью курсов блогеров и различных онлайн-школ по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом она отметила, что назвать число инфлюенсеров, которые для уклонения от налогов используют оформление своих услуг как «образовательные», пока сложно, так как единой статистики никакое ведомство еще не ведет. Само правовое понятие «блогер», а также система составления статистики в этой сфере, определение профильных ведомств для регулирования сферы на данной стадии находится только в разработке, отметила депутат.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить перспективы законопроекта.

За и против

Эту инициативу можно поддержать, если она не усложнит жизнь добросовестным инфлюенсерам, считает председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких.

— У нас есть лицензирование образовательных продуктов. Безусловно, это связано со сложностями. Например, есть виды такой деятельности, в которых блогеры получить аккредитацию не могут. Поэтому тут есть нюансы. Если новая система упростит процесс и сделает его проще, то это можно только приветствовать. Мы за то, чтобы образовательные продукты лицензировались, — сообщила она «Известиям».

При этом, по ее мнению, эту инициативу можно поддержать, если она будет способствовать очищению рынка от недобросовестных блогеров.

В настоящее время есть случаи, хотя и немногочисленные, когда такие услуги оказываются некачественно, зачастую мошенническими способами. Из-за этого к инфлюенсерам упало доверие граждан, которое необходимо вернуть, считает IT-предприниматель в сфере цифровых финансовых активов и информационных технологий, блогер Александр Вайс. Поэтому такие законопроекты стоит поддержать, добавил он.

В связи с ростом этого рынка государству также необходимо более детально регулировать его, в том числе через механизм лицензирования, добавил эксперт.

Глава ассоциации экспертов в области обучения, СЕО компании «Мегакампус» Григорий Аветов, напротив, отнесся к инициативе скептически. По его мнению, подготовка к госэкзаменам вне школы, например, также не может быть регламентирована.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Если вы нанимаете педагога по истории и он повторяет с ребенком курс за пятый-девятый классы по этому предмету, это можно считать подготовкой к ОГЭ? Многие репетиторы работают в качестве самозанятых, а для них вообще никаких лицензий не предусмотрено, — отметил представитель отрасли.

При этом практика объединения группы индивидуальных предпринимателей, которые пользуются упрощенной формой налогообложения, есть и в других сферах бизнеса, например, в строительстве, когда несколько бригад рабочих могут действовать как одна компания, добавил он.

— Наша ассоциация неоднократно выступала за саморегулирование сферы информационного бизнеса, чтобы репутация в отрасли была прозрачной для потребителей. Имеет такой предприниматель общественно-экспертную аккредитацию, значит, ему можно доверять, а не имеет — стоит задуматься, прежде чем покупать такой курс, — считает Григорий Аветов.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов это мнение не разделяет.

— Сфера онлайн-образования, коучинга сегодня в России очень активно развивается, одновременно с этим растет число нарушений в сфере защиты прав потребителей. За прошлый год по сравнению с предыдущим их число выросло более чем на 60%, — пояснил эксперт.

По его словам, главные проблемы лежат в том числе в плоскости идентификации себя субъектами образования: зачастую потребитель даже не понимает, у кого он приобретает эти такие курсы, — у юрлица, ИП или частника. Во-вторых, это качество и содержание этих услуг, которые могут не соответствовать заявленным в них целям, а самое главное — результатам обучения, отметил правозащитник. Именно поэтому инициатива депутатов заслуживает поддержки, резюмировал Олег Павлов.