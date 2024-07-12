Диплом со скидкой: найдены сотни сайтов по продаже поддельных документов

В интернете обнаружена сеть из 570 связанных ресурсов по продаже поддельных документов, а также страницы, на которых такие предложения продвигали. В эксклюзивном комментарии «Известиям» эксперты пояснили: такие ресурсы продавали самые разные подделки — от дипломов до свидетельств о смерти. Подробности о том, как устроен бизнес про продаже фальшивых документов в Сети и чем опасно их приобретение, — в материале «Известий».

Можно ли купить диплом, сколько стоит

В интернете обнаружена сеть из 570 связанных ресурсов по продаже поддельных документов и информационных сайтов для их продвижения, об этом «Известиям» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. По его словам, из всех ресурсов на данный момент работает 141. При этом 479 доменов были зарегистрированы в первом полугодии 2024 года, из них 47 — в минувшем июне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Эти сайты предлагают купить дипломы о среднем или высшем профессиональном образовании, в том числе иностранные, а также аттестаты о среднем образовании и различные свидетельства: о браке, о разводе, рождении и даже смерти, — пояснил аналитик. По словам эксперта, злоумышленники также подделывают справки в военкоматы и справки из вузов.

При этом средняя цена диплома или аттестата составляет 18 тыс. рублей, а справка в военкомат стоит 7 тыс. рублей. Как отмечает Евгений Егоров, продажа поддельных дипломов через интернет — это достаточно старый незаконный бизнес, однако до сих пор он активно развивается.

Порой продавцы таких документов прибегают к нестандартному подходу привлечения потенциальных покупателей. Например, по данным F.A.C.C.T., они создали информационный ресурс про религии и в статьи интегрировали ссылки на сайт по продаже дипломов.

Востребованные подделки: зачем покупают дипломы

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий GR-менеджер и специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова, проблема продажи поддельных документов в том или ином виде существовала всегда и продолжает быть актуальной.

— Документы необходимы всем людям, а для некоторых поддельные «корочки» — это порой единственная, хоть и незаконная, возможность получить какие-то преференции, например, устроиться на работу, оформить страховку или кредит, — объясняет специалист.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Дело в том, что сегодня очень многие сервисы не требуют личного присутствия в каком-либо финансовом или государственном учреждении, а предоставляют услуги через электронные платформы. В результате у злоумышленников появляется много возможностей для мошенничества с использованием подделок, поскольку документ в электронном виде сложнее распознать.

Консультант по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко дополняет, что, согласно исследованию компании Smart Engines, в 2019–2022 годах число случаев использования поддельных документов в России возросло на 43%. При этом с развитием искусственного интеллекта появилась новая угроза: поддельные документы могут создаваться с применением нейросетей.

— Таким образом, проблема торговли поддельными документами в интернете остается актуальной и серьезной как в России, так и за рубежом. При этом стоит понимать, что технически подделка документов — крайне сложный процесс, и способов обнаружения подделок становится всё больше, — говорит Александр Черненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между тем сами предложения по продаже фальшивых документов рассчитаны на людей, которые не могут получить соответствующие справки или свидетельства законным путем, отмечает Александра Шмигирилова.

Еще одна категория потенциальных покупателей — те пользователи, которые не хотят «тратить время» на официальное получение документов, считая, что их покупка в принципе допустима с точки зрения закона, хотя это совсем не так. К примеру, очень распространена продажа медицинских справок для получения водительского удостоверения, когда предлагается оформить всё сразу и на месте, говорит специалист.

Что будет за купленный аттестат

По словам Александры Шмигириловой, возможных поводов для покупки поддельной справки или документа может быть очень много — от получения наследства до устройства на работу. В то же время, как отмечает Александр Черненко, встретить предложения о продаже поддельных документов в интернете не так просто — куда больше они распространены в даркнете, сегменте интернета, скрытом от общего доступа.

Аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Александр Забровский дополняет, что в объявлениях на теневых площадках чаще всего речь идет о предложениях услуг по редактированию различных документов при помощи редакторов изображений.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Также на теневых площадках распространены услуги «отрисовщиков», которые предлагают визуально похожий на оригинал документ с различными степенями защиты, но не занесенный в реестры. Объявления, в которых авторы утверждают, что могут занести поддельные документы в реестры, встречаются куда реже.

Между тем конспирация продавцов при помощи даркнета вполне понятна, ведь подделка документов и их использование является нарушением УК РФ и преследуется по закону.

Евгений Егоров предупреждает, что ответственность за такое нарушение может наступить как в виде увольнения, если поддельные документы были предоставлены при трудоустройстве, так и в виде штрафа и даже лишения свободы.

По словам Александры Шмигириловой, в УК РФ есть отдельная ст. 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Ее ч. 3 устанавливает ответственность вплоть до года лишения свободы за покупку, хранение или использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей. А если такой документ использовался для того, чтобы скрыть другое преступление или облегчить его совершение, максимальная ответственность по ч. 4 ст. 327 УК РФ составит уже четыре года лишения свободы.

Как обманывают при покупке аттестата

Покупатели поддельных документов, помимо юридических последствий, также рискуют столкнуться с мошенничеством. По словам Александры Шмигириловой, риск покупки поддельных документов, о котором не часто задумываются, — это утечка персональных данных в руки продавцов фальшивок, которые не обременены никакими обязательствами по сохранению личной информации в тайне.

— Эта информация может быть использована по-разному: например, ее могут продать другим злоумышленникам, которые затем попробуют оформить кредит или взять иные обязательства, — предупреждает собеседница «Известий».

Впрочем, порой речь идет и о прямом обмане. Как отмечает Александр Забровский, сегодня в Сети распространены фишинговые и скам-сайты, где якобы предлагают приобрести поддельные документы. Цель злоумышленников в таких случаях — заполучить деньги жертвы без предоставления услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поэтому, оплачивая услуги по покупке поддельных документов, граждане (даже без учета уголовной ответственности) рискуют потерять свои деньги, криптовалюту и, фактически, предоставить информацию о себе, которая может быть использована злоумышленниками в будущем, резюмирует Александр Черненко.

По словам Александра Забровского, одним из действующих технических методов борьбы с поддельными документами является цифровизация. Впрочем, пользователь, нашедший подобный ресурс, также может внести свой вклад в борьбу с нелегальным бизнесом. Сообщить о нем можно при помощи заявления, поданного в Роскомнадзор, а также жалобы в информационную систему (ИС) «Антифишинг» Минцифры России.