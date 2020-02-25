Под грифом учебы: аттестаты российских школьников засекретят

Личные данные школьников и их аттестаты уберут из свободного доступа. Их не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении (ФРДО), если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном судопроизводстве. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минпросвещения (есть в распоряжении «Известий»). Как пояснили «Известиям» в Рособрнадзоре, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами. При этом действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего.

Еще в 2013 году правительство приняло решение создать электронную базу данных для хранения всех аттестатов и дипломов. Она появилась для того, чтобы ликвидировать оборот поддельных документов, сократить число нарушений и масштабы коррупции в образовательных учреждениях. Вся информация сегодня аккумулируется в единой системе. В пресс-службе Минпросвещения подтвердили «Известиям» разработку документа, но не смогли предоставить информацию о том, сколько школьников может подпасть под обсуждаемые требования.

— Министерством просвещения РФ действительно подготовлен соответствующий проект. Сейчас он проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. Предусмотренные в документе меры безопасности не отнесены к полномочиям Министерства просвещения Российской Федерации. В этой связи сведениями о возможном количестве лиц, в отношении которых может быть принято такое решение, Минпросвещения России не располагает, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Согласно докладу Министерства труда и соцзащиты о положении детей в РФ за 2018 год, в период с 2016-го наблюдался рост преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69,6 тыс. подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96,1 тыс. Особое место в статистике занимает домашнее насилие — число противозаконных действий такого характера увеличилось почти в два с половиной раза и достигло 54,7 тыс. Больше всего проходят по категории особо тяжких. На конец 2018 года на учете в органах внутренних дел состояли 127,8 тыс. родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Небольшая доля из всех преступлений приходится на официальных опекунов детей. Если в 2016 году таких дел было зарегистрировано 26, то в 2018-м — 36 инцидентов.

Тенденции взаимного насилия и агрессии распространяются и в школе, отмечают эксперты.

— Согласно результатам исследования PISA за 2018 год, Россия занимает второе место с конца по вопросу давления и агрессии в школьной среде. Наверное, защита, в том числе через персональные данные, в целом обоснована. К сожалению, на сегодняшний день общая атмосфера в школьной среде далека от доброжелательной. Необходимо применять дополнительные системные меры для снятия общего напряжения и взаимной агрессии в школах, — заявила «Известиям» заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Как пояснили «Известиям» в Рособрнадзоре, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами. В их числе Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба войск национальной гвардии, Федеральная таможенная служба, Министерство обороны, а также Министерство внутренних дел.

Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего. Нарушение этой нормы грозит физическому лицу ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до шести лет. Также предусмотрены штрафы от 150 тыс. рублей до 350 тыс. рублей.

Ограничения распространения информации касаются и СМИ. Законом установлен запрет на публикацию в прессе или интернете сведений о несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий. Нельзя афишировать фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения ребенка и его родителей, место жительства, учебы или любые данные, по которым можно напрямую или косвенно установить личность. Такие запреты логичны и понятны, ведь окружающие могут по-разному воспринять информацию о случившимся и есть шанс нанесения физического и психологического вреда ребенку.