Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены авто из-за повышения утильсбора

Повышение утильсбора напрямую повлечет за собой рост цен на все автомобили: и импортные, и отечественные, и новые, и подержанные. Об этом 19 июля в разговоре с «Известиями» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Цены на новые импортные вырастут пропорционально, примерно на 250 тыс. рублей за машину с самым популярным объемом двигателя 1,5 л. АвтоВАЗ поднимет цены минимум на 100 тыс. рублей, обоснует это ростом издержек. Цены на б/у также вырастут пропорционально», — полагает Шапарин.

По его мнению, этот рост наряду со ставками ЦБ сильно ударит по спросу на автомобили.

«При этом надежда на то, что китайские поставщики будут предоставлять скидки, кажется преждевременной: в прошлый раз скидки давали на фоне затоваривания рынка», — считает эксперт.

15 июля стало известно, что кабинет министров планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года. Предполагается, что с 1 октября утилизационный сбор на автомобили повысится на 70–85%.