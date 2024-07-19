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Эксперт рассказал, на сколько вырастут цены авто из-за повышения утильсбора

Эксперт Шапарин: цены на новые импортные авто вырастут на 250 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Повышение утильсбора напрямую повлечет за собой рост цен на все автомобили: и импортные, и отечественные, и новые, и подержанные. Об этом 19 июля в разговоре с «Известиями» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Цены на новые импортные вырастут пропорционально, примерно на 250 тыс. рублей за машину с самым популярным объемом двигателя 1,5 л. АвтоВАЗ поднимет цены минимум на 100 тыс. рублей, обоснует это ростом издержек. Цены на б/у также вырастут пропорционально», — полагает Шапарин.

По его мнению, этот рост наряду со ставками ЦБ сильно ударит по спросу на автомобили.

«При этом надежда на то, что китайские поставщики будут предоставлять скидки, кажется преждевременной: в прошлый раз скидки давали на фоне затоваривания рынка», — считает эксперт.

Расти большой: Минпромторг определился с размером утильсбора
К 2030 году он вырастет до 6,3 млн рублей на некоторые машины

15 июля стало известно, что кабинет министров планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и некоторые категории спецтехники до 2030 года. Предполагается, что с 1 октября утилизационный сбор на автомобили повысится на 70–85%.

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