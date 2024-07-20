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Дворовая травма: почти 70% нарушений на детских площадках никто не исправляет

Лишь каждый третий регион следит за состоянием игровых и спортивных объектов, констатировали в «Народном фронте»
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Почти 70% нарушений требований безопасности на детских и спортивных площадках в регионах остались неисправленными, следует из результатов мониторинга «Народного фронта». Общественники отметили, что в стране нет ведомств и служб, которые бы системно контролировали состояние таких объектов. Юристы указали, что проверки площадок должны проводить управляющие компании или администрации районов. В случае неисполнения жилищно-коммунальным предприятием этих обязательств необходимо обращаться в Росстандарт, пояснили они.

Опасные площадки

Только 30% регионов, к которым были нарекания в части несоблюдения требований безопасности на детских и спортивных площадках, устранили нарушения, следует из данных мониторинга «Народного фронта». Около 70% нарушений, о которых уведомляли власти эксперты общественного движения, так и остаются неисправленными.

Общественники отметили: в Ставропольском и Краснодарском краях, Тюменской и Московской областях нашли собственников таких площадок, определили эксплуатантов, провели сертификацию, повесили таблички по использованию оборудования.

детская площадка
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Но в большинстве регионов пока не отреагировали на то, что площадки опасны для детей, и не приняли мер, чтобы это исправить, — рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Светлана Калинина. — Например, в Коми детские площадки стоят заросшие борщевиком, и дети там жмутся, чтобы не обжечься. Никто не косит, никто не убирает.

В Ивановской и Тамбовской областях детские площадки соседствуют с мусорными контейнерами, несмотря на нормы, которые предусматривают, что контейнеры должны располагаться на расстоянии не менее 50–100 м от площадки, добавила она.

— Сейчас выезд Роспотребнадзора на место происходит только после полученной ребенком травмы, — констатировала эксперт.

Но в Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что ведомство не занимается детскими площадками, «так как это вопросы не санитарного благополучия и не защиты прав потребителей». В распоряжении «Известий» есть и ответы местным жителям, которые жаловались на небезопасно установленные качели.

роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Контроль безопасности оборудования детских площадок игровыми формами (качели) относится к компетенции управляющей компании, осуществляющей управление вашим домом, — говорилось в ответе одного из территориальных органов Роспотребнадзора. — В части несоблюдения требований к безопасности детских площадок следует обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля».

В Ростехнадзоре и Роскачестве «Известиям» также рекомендовали обратиться «в местную инспекцию».

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой предоставить информацию о числе выявленных на детских площадках нарушений. На момент написания материала ответ ведомства не поступил.

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Частный случай

В числе последних обращений «Народного фронта» к региональным властям было сообщение о ситуации в Улан-Удэ.

«На новой спортивной площадке по ул. Фрунзе, 13, ребят ждут переполненные мусорные баки, баскетбольное кольцо без кольца и футбольные ворота без сеток, — говорится в нем. — Другая площадка — футбольная коробка по ул. Фрунзе, 9, уже заросла, и даже не травой, а деревьями. Вряд ли ее ремонтировали в последние 10 лет. «Народный фронт» обращается в администрацию города и просит устранить недостатки».

В 2024 году зафиксированы десятки случаев падения футбольных ворот на детей, сообщили аналитики в своем мониторинге. В частности, серьезные травмы получил семиклассник в Тюмени, семилетняя девочка попала в реанимацию с травмой головы в Бурятии, а в Волгограде конструкция рухнула на десятилетнего ребенка — мальчика с сотрясением мозга и рваной раной головы увезли в больницу. Незакрепленные должным образом ворота упали на семилетнего мальчика в Саратовской области, а во Владикавказе девятилетний мальчик получил перелом стопы. В июле от падения проржавевших ворот пострадал ребенок в Нефтеюганске — он четыре дня провел в медикаментозной коме.

футбол
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Дети у нас играют и зимой, и летом, а неправильно закрепленные ворота отваливаются либо заваливаются и ломают детям позвоночник, — рассказала Светлана Калинина. — По таким фактам есть возбужденные уголовные дела. Например, временно исполняющего обязанности главы района в Забайкалье будут судить за халатность — там ворота упали на маленькую девочку. Но дело не в наказаниях. Главное, что детей надо спасать от увечий.

Тенденцию к росту несчастных случаев на детских и спортивных площадках по всей стране «Известиям» подтвердили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Оба депутата отметили, что Госдума работает над решением возникшей проблемы и взаимодействует с Генпрокуратурой.

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Чья ответственность

Практически ни одно ведомство в стране системно не проверяет безопасность детских игровых площадок, отметила Светлана Калинина.

— Мы настаиваем на введении ответственности за некачественные работы и материалы, а значит, неэффективное расходование бюджетных средств, — сказала она. — Необходимо вернуть функции надзора за регламентами, регулирующими безопасность спортивного оборудования, Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии — Росстандарту. А муниципалитеты вместе с жилищными инспекциями во дворах и Ростехнадзором на общественных территориях должны контролировать состояние детских площадок и иметь возможность оштрафовать эксплуатирующие детские площадки организации.

площадка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам адвоката ZE Lawgic Legal Solutions Рафаэля Данельяна, ответственность за детские площадки, которые находятся на прилегающей к дому территории, несет управляющая компания. А за площадки, которые установлены муниципалитетом и не относятся к придомовым, отвечает администрация района.

— Они обязаны проводить регулярные осмотры и мониторинг состояния площадок на соответствие требованиям безопасности, — подчеркнул он. — Для вынесения предписания в адрес управляющей компании можно обратиться в Росстандарт.

Также «Народный фронт» предлагает ввести норму, согласно которой, после постройки новых детских и спортивных площадок будет в обязательном порядке подписываться акт передачи объекта эксплуатанту.

Сейчас, по словам адвоката и партнера компании «Братья Яблоковы» Артема Яблокова, отношение детской площадки к общедомовому имуществу должно подтверждаться документально, например договором, решением собрания жильцов многоквартирного дома.

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Возможное наказание

В случае если детская площадка не соответствует требованиям безопасности, могут возбудить уголовное дело или привлечь к уголовной ответственности, отметил Артем Яблоков.

— Уголовное дело при таких обстоятельствах могут возбудить по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Но если состав преступления в действиях ответственных за надлежащее содержание детской площадки усматриваться не будет, ответственность может ограничиться административной, — подчеркнул он.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также при травмировании ребенка на детской площадке, которая не отвечает стандартам безопасности, должностные лица органа муниципальной власти могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ («Халатность»), добавил Рафаэль Данельян.

Артем Яблоков отметил, что к административной ответственности могут привлечь организацию или конкретного человека, к уголовной — только физическое лицо.

По словам эксперта, основным фактором при квалификации деяния выступает тяжесть причиненного здоровью вреда.

Рафаэль Данельян напомнил, что у потерпевших есть право обращения в суд за возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда.

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