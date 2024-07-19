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Исследование показало рост расходов у россиян летом

Исследование «Консоль.Про»: россияне стали тратить больше на путешествия летом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Каждый третий россиянин, опрошенный исследователями сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про», пожаловался на рост трат с наступлением тепла. При этом у 45% респондентов расходы остались на прежнем уровне. Об этом аналитики компании рассказали в пятницу, 19 июля.

Топ дополнительных расходов россиян возглавили траты на отдых: путешествия, экскурсии, рестораны и так далее. 48% опрошенных заявили, что летом ежемесячно стали тратить на 30–40 тыс. рублей больше, чем весной. 36% — на 10–20 тыс. рублей.

«Среди тех, кому удалось сократить расходы, каждый пятый отмечает, что сэкономил не более 20 тыс. рублей. Треть респондентов сократили расходы, потому что весной уже потратили значительную сумму, а 41% хотели бы накопить подушку безопасности», — цитирует текст Lenta.Ru.

Россияне начали экономить на покупках летней одежды, на дорогих продуктах и путешествиях. При этом опрошенные не готовы экономить на еде, здоровье и спорте.

49% опрошенных не ведут личный бюджет, а 28% делают это периодически.

Каждый шестой признался, что не делает это, из-за того что боится расстроиться или разочароваться в себе из-за чрезмерных расходов.

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Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Летом россияне совершают больше всего трат — так заявили 67% респондентов в исследовании сервиса «Пакет» от Х5. Основная часть средств уходит на продукты и бытовые нужды (74%). На втором месте по популярности — сезонные обновления, включая гардероб и товары для дома (60%), передает RT.

В свою очередь социальная сеть «Одноклассники» провела исследование совместно с «ЮKassa» и выяснила, что большая часть пользователей (62%) делают покупки к лету. Чаще всего они тратят деньги на новую одежду (20%) и отпуск (14%). Еще одной важной статьей расходов стал ремонт и благоустройство жилья (11%), сообщает 360.ru.

Ранее, 7 июля, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал «Известиям», каким должен быть объем финансовой подушки безопасности — это сумма денег, которую человек откладывает на случай неожиданных расходов или финансовых.

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