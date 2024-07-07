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Эксперт дал советы по формированию финансовой подушки безопасности

Мехтиев: средства финансовой подушки можно вложить в депозиты для сохранности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Финансовая подушка безопасности — это сумма денег, которую человек откладывает на случай неожиданных расходов или финансовых трудностей, объяснил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Эксперт рассказал «Известиям», каким должен быть объем таких накоплений, и дал несколько советов.

«Рекомендуемый минимальный размер «подушки» — от трех до шести месяцев расходов. Но каждая ситуация индивидуальна, поэтому лучше стремиться отложить денежных средств даже немного больше — в идеале ее должно хватить на 12 месяцев», — отметил он.

По словам эксперта, финансовую подушку можно держать на текущих счетах в банке, но лучше вложить в депозиты, потому что они обеспечат сохранность денег, а заодно и прирастут процентами.

«Можно открыть несколько депозитов, а можно один, но пополняемый. Главное, чтобы средства были легко доступными в случае необходимости. И помните — сейчас все счета и вклады в каждом банке на общую сумму не более 1,4 млн рублей застрахованы в силу закона. Получается, что даже, если у банка отзовут лицензию, Агентство по страхованию вкладов выплатит ваши деньги, но не более тех самых 1,4 млн рублей», — сказал Мехтиев.

Он также напомнил, что, если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Таким образом, надежнее будет разделить вклады между несколькими разными банками, подчеркнул эксперт.

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Ранее, 4 июля, сообщалось, что за прошедший год россияне стали больше формировать накопления: доля тех, кто регулярно или время от времени откладывает часть доходов, выросла с 42 до 46%. Об этом говорится в результате исследования компании «СберСтрахование жизни». При этом 70% тех, кто сберегает средства, готовы их инвестировать. Год назад таких респондентов было 62%.

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