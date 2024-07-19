Директора ИБХТН РУДН Станишевского задержали в Москве
Директора Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского задержали в Москве, 19 июля сообщили на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.», — сказано в картотеке.
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать в Тверском суде об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Станишевский возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН.
Ранее в этот же день Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о взятке.