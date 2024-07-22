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За чем следить инвестору на этой неделе

Что произойдет на рынке перед решением ЦБ по ключевой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Итоги недели во многом зависят от решения ЦБ по ключевой в пятницу, 26 июля, сообщили аналитики ФГ «Финам». Также будет влиять обновление среднесрочного прогноза регулятора по экономике РФ и дальнейшей динамике ставки. Нельзя исключать обновления минимумов Индекса Мосбиржи.

В понедельник, 22 июля, несколько участников рынка представят операционные результаты за II квартал 2024 года — они поступят от энергетической компании «ТГК-1», лизинговой компании «Европлан» и «РусАгро», сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Это может повлиять на стоимость их акций. Помимо того, IT-компания Positive Group опубликует результаты по МСФО за первое полугодие, добавила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

В среду, 24 июля, энергетическая компания «РусГидро» опубликует операционные результаты за II квартал 2024 года, отметили в «Финам».

В пятницу пройдут заседание ЦБ по ключевой, по итогам которого ставку могут поднять до 18%, выяснили «Известия». Это может привести к перетоку средств с рынка акций в депозиты и облигации. Помимо того, энергетическая компания «Юнипро» поделится результатами по РСБУ за первое полугодие, сообщили в «Цифра брокер».

В стоимость облигаций уже заложены ожидания рынка по росту ключевой ставки до 18%, отметили в «Финам».

За чем следить инвестору на этой неделе


Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 87,5–89 к доллару, 95,5–97,2 к евро и 11,95–12,15 к юаню, считают в «Финам». Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2850–2950 пунктов, заключили в «БКС Мир инвестиций».

За чем следить инвестору на этой неделе

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