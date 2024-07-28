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Край земли: как живет Камчатка

Люди и дикая природа гармонично существуют вместе
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Повседневная жизнь в Камчатском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Камчатка — один из главных символов России. Несмотря на свое отдаленное расположение, регион приковывает к себе повышенное внимание из-за уникальной природы и традиционного бытового уклада. «Известия» предлагают совершить мини-путешествие на полуостров в специальной фотогалерее
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Повседневная жизнь в Камчатском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Столица региона и его крупнейший город — Петропавловск-Камчатский, но для глубокого погружения в быт лучше отправиться в малые населенные пункты
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Почта России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Цифровизация только проникает в эти края, поэтому местная почта остается одним из ключевых объектов инфраструктуры
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Медведь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Даже вдоль проезжей части с оживленным движением легко можно встретить медведей
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Повседневная жизнь в Камчатском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Косолапые соседи нередко наведываются к людям, а медвежата любят играть с автомобилями
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Машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Все дороги на Камчатке ведут к морю, поскольку рыбный промысел приносит самые высокие доходы
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Медведи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Рыбацкие грузы интересуют медведей, но гораздо проще в поисках пищи им добраться до мусорных свалок
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Повседневная жизнь в Камчатском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ассортимент магазинов здесь вполне привычный, хотя цены отличаются — прежде всего на молочные продукты с коротким сроком годности и овощи
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Лиса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Жители Камчатки бережно относятся к природе своего края
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Повседневная жизнь в Камчатском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
У людей есть возможность переселяться в другие регионы страны, но пользуются ею далеко не все, а некоторые и вовсе возвращаются домой
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