Край земли: как живет Камчатка

Камчатка — один из главных символов России. Несмотря на свое отдаленное расположение, регион приковывает к себе повышенное внимание из-за уникальной природы и традиционного бытового уклада. «Известия» предлагают совершить мини-путешествие на полуостров в специальной фотогалерее
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Столица региона и его крупнейший город — Петропавловск-Камчатский, но для глубокого погружения в быт лучше отправиться в малые населенные пункты
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Цифровизация только проникает в эти края, поэтому местная почта остается одним из ключевых объектов инфраструктуры
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Даже вдоль проезжей части с оживленным движением легко можно встретить медведей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Косолапые соседи нередко наведываются к людям, а медвежата любят играть с автомобилями
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Все дороги на Камчатке ведут к морю, поскольку рыбный промысел приносит самые высокие доходы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Рыбацкие грузы интересуют медведей, но гораздо проще в поисках пищи им добраться до мусорных свалок
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ассортимент магазинов здесь вполне привычный, хотя цены отличаются — прежде всего на молочные продукты с коротким сроком годности и овощи
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Жители Камчатки бережно относятся к природе своего края
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
У людей есть возможность переселяться в другие регионы страны, но пользуются ею далеко не все, а некоторые и вовсе возвращаются домой
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.