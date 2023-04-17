События недели в фотографиях: покушение на премьера, пепел на Камчатке и песок в Китае

Тысячи паломников собрались в Иерусалиме в Великую субботу, чтобы увидеть схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. Главные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации прошло пасхальное богослужение с участием руководства МО РФ
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mahmoud Hjaj
В Судане 15 апреля вспыхнули бои с применением тяжелого вооружения между армией и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
На вертолетной площадке Заячьего острова возле Петропавловской крепости состоялись запуски моделей ракет, посвященные Дню космонавтики
На весь экран
Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук
В ночь на 11 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Сильнее всего от пеплопада пострадал поселок Ключи — толщина слоя пепла там достигла 20 см
На весь экран
Фото: REUTERS/Kyodo
Премьер-министра Японии Фумио Кисиду 15 апреля эвакуировали в безопасное место после того, как во время выступления на открытом воздухе в него бросили что-то похожее на металлическую трубу и раздался взрыв. Подозреваемый в нападении задержан
На весь экран
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Свыше 1 млн человек приняли участие 13 апреля в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции. В Нанте и Ренне произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка
На весь экран
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Мичуринском саду на ВДНХ 15 апреля прошел общегородской субботник
На весь экран
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
В Рамадан в Египте активизируется культурная жизнь — мужчины исполняют тануру, традиционный танец дервишей
На весь экран
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Пекин и большинство северных районов Китая 10 апреля накрыла мощная песчаная буря
На весь экран
Фото: REUTERS/Eva Korinkova
Массовая акция протеста против правительства прошла 16 апреля на Вацлавской площади в Праге. Демонстранты выразили недовольство энергетическим кризисом и тем, что власти поддерживают Украину
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В Москве прошла церемония прощания с писателем Эдуардом Багировым, который скончался на 48-м году жизни
На весь экран
Фото: REUTERS/Aude Guerrucci
В Долине Антилоп расцвели маки — символ Калифорнии
На весь экран
Фото: REUTERS/Janis Laizans
Финляндия начала строительство забора на границе с Россией
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В крымском сафари-парке «Тайган» наблюдается настоящий беби-бум — четыре амурских тигренка, медвежата, еноты, лисята...
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
12 апреля в Москве состоялась премьера фильма «Вызов», снятого в космосе
На весь экран
Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
В Таиланде 13 апреля началось празднование Нового года — Сонгкрана
На весь экран
Фото: REUTERS/Yonhap
В Южной Корее 11 апреля возник масштабный лесной пожар. Дым из-за сильного ветра окутал город Каннын
На весь экран
Фото: REUTERS/Anuwar Hazari
В городе Гувахати индийского штата Ассам более 11 тыс. танцоров и музыкантов исполнили танец Биху, установив два мировых рекорда: по числу самих танцоров и по числу барабанщиков
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.