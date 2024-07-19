Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя в работе
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- Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя в работе
Первопричина глобального сбоя в работе операционной системы (ОС) Windows корпорации Microsoft устранена, однако некоторые системы могут сталкиваться с проблемами. Об этом 19 июля сообщили в американской компании.
«Мы проводим дополнительные мероприятия по устранению последствий», — говорится на странице корпорации в соцсети X (бывш. Twitter).
В Microsoft уточнили, что остаточное воздействие сбоя наблюдается в работе некоторых служб и приложений.
Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения (ПО) компании CrowdStrike. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.
Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.
При этом Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.