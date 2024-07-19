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ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, готовивший его выходец из Центральной Азии задержан. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что террорист присягнул на верность главарю указанной организации и планировал устроить взрыв на автовокзале с использованием самодельного взрывного устройства. Подозреваемый провел разведку на месте, изучил время массового скопления людей и подобрал место для закладки взрывчатки.

Кроме того, он приобрел необходимые для создания устройства составные части, химические вещества и поражающие элементы и поместил их в тайнике в съемном гараже. Мужчина намеревался после реализации своих планов уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, но был своевременно выявлен и задержан.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из его схрона компоненты взрывного устройства. Также по месту жительства подозреваемого обнаружили пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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Ранее, 11 июля, сотрудники ФСБ предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Задержанный при его подготовке планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание, снимая эти действия на видео. Впоследствии злоумышленник собирался уехать за границу. Его деятельность была выявлена и пресечена. Возбуждено уголовное дело.

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