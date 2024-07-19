ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, готовивший его выходец из Центральной Азии задержан. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что террорист присягнул на верность главарю указанной организации и планировал устроить взрыв на автовокзале с использованием самодельного взрывного устройства. Подозреваемый провел разведку на месте, изучил время массового скопления людей и подобрал место для закладки взрывчатки.

Кроме того, он приобрел необходимые для создания устройства составные части, химические вещества и поражающие элементы и поместил их в тайнике в съемном гараже. Мужчина намеревался после реализации своих планов уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, но был своевременно выявлен и задержан.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из его схрона компоненты взрывного устройства. Также по месту жительства подозреваемого обнаружили пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее, 11 июля, сотрудники ФСБ предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Задержанный при его подготовке планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание, снимая эти действия на видео. Впоследствии злоумышленник собирался уехать за границу. Его деятельность была выявлена и пресечена. Возбуждено уголовное дело.