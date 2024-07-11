ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе. Об этом 11 июля сообщили в ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание. Злоумышленник провел разведку, составил схему атаки и приобрел необходимые для изготовления самодельных зажигательных веществ компоненты.
Вместе с тем он собирался запечатлеть всё на видео для распространения в интернете, а после теракта уехать за границу.
«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства», — сообщило ведомство.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ЦОС ФСБ России добавили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). В регионе был объявлен трехдневный траур.
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что террористами оказались выходцы из Сергокалинского района из уважаемых семей. Он подчеркнул, что жители республики не поддерживают их идеи. Кроме того, чиновник отметил, что на протяжении 15 лет боевики не давали региону развиваться.