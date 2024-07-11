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ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины

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Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России в четверг, 11 июля, показала кадры задержания мужчины, готовившего атаку на храм в Майкопе.

На видеозаписи показано, как его задержали на улице. Он рассказал, что собирался пролезть через забор и поджечь церковь.

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу. Хотел бензин залить, дверь открыть», — рассказал он.

В свою очередь, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Майкопа отец Георгий поблагодарил спецслужбы за работу.

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11 июля ведомство сообщило, что пресекло теракт. Выходец из центральноазиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников, а также поджечь здание. Злоумышленник провел разведку, составил схему атаки и приобрел необходимые для изготовления самодельных зажигательных веществ компоненты.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). У мужчины были обнаружены и изъяты флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства. После совершения преступления он собирался уехать за границу.

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