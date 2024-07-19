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В Киргизии при сходе лавины погиб российский альпинист Банников

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Фото: РИА Новости/Игорь Егоров
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Российский альпинист Евгений Банников погиб в Киргизии на горной вершине Пик Ленина. Об этом 19 июля сообщила журналистам родственница погибшего Наталья Банникова.

Отмечается, что трагедия произошла накануне.

«Евгений Банников погиб при сходе лавины. Остальные члены группы не пострадали», — рассказала девушка.

Она добавила, что сейчас тело с места гибели эвакуируют до города Ош. После этого будет решаться вопрос о его доставке в Златоуст или организации похорон на месте гибели.

Пик Ленина расположен на границе Киргизии и Таджикистана. Высота горы составляет 7134 м.

Евгений Банников — российский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, а также альпинист. Он более десяти раз был на Эльбрусе, участвовал в восхождении на Монблан. С 2012 года проживал в Златоусте.

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7 июля альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии. Это произошло в Черекском ущелье на горе Дыхтау высотой 5 тыс. м. Он был в составе группы из четырех человек, зарегистрированной в альпинистском лагере «Безенги».

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