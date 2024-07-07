Альпинист погиб от удара молнии в Кабардино-Балкарии
Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии. Об этом 7 июля сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В Черекском ущелье на горе Дыхтау, высота 5 тыс. м, турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении на гору», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, речь о мужчине 1973 года рождения. Он был в составе группы из четырех человек, зарегистрированной в альпинистском лагере «Безенги». Для транспортировки тела погибшего на место выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее, 12 июня, в результате удара молнии погиб подросток во Владимирской области. Он пытался укрыться от грозы с другими сверстниками в заброшенном строении, однако молния ударила именно туда. Еще двум пострадавшим потребовалась госпитализация.