В Москве пройдет конкурс «100 активных предпринимателей»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет конкурс «100 активных предпринимателей», победители получат поддержку от города на продвижение. Соответствующая информация была размещена 18 июля на сайте московской мэрии.

Победителями станут те из участников, кто организует больше всего мероприятий на площадках фестиваля.

Выигравшие получат пакет промоакций, который включает продвижение бизнеса в Telegram-каналах, ролик на городском телевидении, а также размещение рекламы на билбордах и остановках общественного транспорта. При этом разрешается самостоятельно выбрать район, в котором она появится.

Также участники могут получить в подарок летний бизнес-бокс, куда войдут бесплатные предложения от опытных предпринимателей по созданию и развитию своего дела. Для его получения нужно заранее подать заявку на бронь площадки и провести мероприятие в рамках фестиваля.

На данный момент заявки на участие подали около пяти тысяч предпринимателей.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября на более чем 600 площадках.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин рассказал о системных мерах поддержки для московских предприятий. Всего их больше 20, среди них — льготные инвестиционные кредиты. Промышленники города благодаря этой поддержке получили больше 150 млрд рублей, уточнил он. Мэр также отметил, что для получения средств необходимо заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется.