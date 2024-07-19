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Собянин рассказал о системных мерах поддержки московских предприятий

Собянин: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки
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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Москва предлагает предприятиям более 20 системных мер помощи. Такое заявление сделал 19 июля мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи. Среди них — льготные инвестиционные кредиты», — написал он.

Собянин также отметил, что промышленники города благодаря этой поддержке получили больше 150 млрд рублей.

«Чтобы получить средства по льготной ставке, надо заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется», — добавил мэр.

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Ранее, 17 июля, Собянин рассказал о помощи бизнесу через платформу i.moscow. Она создана для помощи столичным компаниям в поиске финансовой поддержки и инвесторов для своих проектов. По словам мэра столицы, на сегодняшний день благодаря платформе более 7,3 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей сумели найти финансирование на сумму свыше 15,3 млрд рублей.

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