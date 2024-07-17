Собянин рассказал о помощи бизнесу через платформу i.moscow

Уже более 185 тыс. пользователей зарегистрированы на платформе i.moscow, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформа создана для помощи столичным компаниям в поиске финансовой поддержки и инвесторов для своих проектов. По словам мэра столицы, на сегодняшний день благодаря платформе i.moscow более 7,3 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей сумели найти финансирование на сумму свыше 15,3 млрд рублей.

«Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Всего предпринимателям доступно 23 уникальных сервиса от Московского инновационного кластера и партнёров», — рассказал Сергей Собянин.

Платформа i.moscow постоянно развивается, рассказал Сергей Собянин. В этом году здесь появилось три новых сервиса — это «Витрина стартапов», Moscow R&D HUB и «Путь к IPO». Число финансовых мер поддержки, которые можно получить с помощью i.moscow, пополнилось еще тремя — они связаны с оформлением городского пространства.