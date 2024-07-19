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Двое жителей Курской области получили ранения после падения осколков БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Два человека были ранены после падения обломков украинских беспилотников в Курской области. Об этом 19 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«На улице Дружининской после падения обломков ранения и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска, и напомнил жителям, что к ним нельзя приближаться.

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В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской (3 БПЛА), Курской (11 БПЛА) областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря (пять БПЛА).

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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