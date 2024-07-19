Новый альбом Deep Purple появился на российских стримингах
Новый альбом британской группы Deep Purple под названием «=1» появился в продаже и на стриминговых платформах, в том числе российских. В дискографии коллектива пластинка стала 23-й — и первой с участием гитариста Саймона Макбрайда, заменившего в Deep Purple Стива Морса.
В трек-листе 12 номеров, в том числе ранее вышедшие синглы Portable Door, Pictures of You и Lazy Sod. Продюсером выступил постоянный соратник группы Боб Эзрин.
«=1» стал первой полноформатной работой коллектива за три года, если считать с момента релиза диска кавер-версий Turning To Crime, и за четыре после выхода Whoosh!, если говорить об оригинальном материале.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому