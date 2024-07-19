В Германии больше не обсуждают тему передачи ракет Taurus Украине
Вопрос отправки дальнобойных ракет Taurus Украине больше не стоит на повестке дня в бундестаге, рассказал «Известиям» член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен.
«В настоящий момент это больше не обсуждается в бундестаге. Об этом говорили ранней весной, в марте и апреле, но сейчас больше нет. Канцлер Олаф Шольц достаточно четко заявил, что не хочет их отправлять», — сообщил он.
Депутат бундестага Евгений Шмидт также отмечает, что вопрос передачи Taurus не поднимается в немецком парламенте.
«Пока тема отправки Taurus ушла с повестки дня. У нас есть другие насущные темы», — сказал он.
В последний раз вопрос передачи крылатых ракет Taurus остро обсуждался прошлой весной. Канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем интервью заявил, что ФРГ не будет поставлять оружие с большой дальностью действия туда, где у нее «нет достаточного контроля над тем, что произойдет».
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