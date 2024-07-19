Госдума 23 июля рассмотрит законопроект о реестре грузоперевозчиков

Госдума 23 июля рассмотрит в первом чтении законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ», который определит новые правила работы перевозчиков, узнали «Известия».

Минтранс и Ространснадзор предложили создать реестр ответственных грузоперевозчиков. Компании, которые не попадут в этот перечень, не смогут работать. Необходимость в этом возникла после выявления массовых нарушений режима труда и отдыха водителей большегрузов, приводящих к росту ДТП на трассах.

Регистрироваться в реестре должны грузовые автомобили, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, то есть категорий N2 и N3. Компании, которые этого не сделают, не смогут заниматься перевозками, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изложенные в законопроекте меры позволят заметно улучшить ситуацию с аварийностью на грузовом транспорте, сказал «Известиям» глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев.

По информации национальной ассоциации автотранспорта «Грузавтотранс», трудности с регистрацией в реестре могут возникнуть у 60% мелких перевозчиков.

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Дадут фуру: законопроект о реестре грузоперевозчиков дошел до первого чтения