Дадут фуру: законопроект о реестре грузоперевозчиков дошел до первого чтения

Законопроект, предусматривающий создание реестра грузовых автоперевозчиков, Госдума рассмотрит в первом чтении 23 июля. Компании, которые не попадут в этот перечень, не смогут работать. Такая инициатива появилась после выявления массовых нарушений режима труда и отдыха водителей большегрузов, приводящих к росту ДТП на трассах . По информации национальной ассоциации автотранспорта «Грузавтотранс», трудности с регистрацией в реестре могут возникнуть у 60% мелких перевозчиков. Какие мероприятия предусмотрены для наведения порядка в системе автомобильных грузоперевозок — в материале «Известий».

Аварийность на дорогах

Госдума 23 июля рассмотрит в первом чтении законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ», который определит новые правила работы перевозчиков, узнали «Известия». Минтранс и Ространснадзор предложили создать реестр ответственных грузоперевозчиков. Необходимость в этом возникла после выявления массовых нарушений режима труда и отдыха водителей большегрузов, приводящих к росту ДТП на трассах.

— В 2023 году Ространснадзор провел более 1,2 млн профилактических мероприятий, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. — Анализ результатов свидетельствует, что основными нарушениями, напрямую влияющими на безопасность перевозочного процесса, остается несоблюдение водителями режимов труда и отдыха .

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В Ространснадзоре отметили, что должностные лица, отвечающие за безопасность перевозок, не могут организовать реализацию требований нормативных правовых актов . По оценке Госдумы, основная причина нарушений — отсутствие контроля за грузовыми перевозками в связи с отменой лицензирования и введением с 2009 года уведомительного порядка о начале перевозочной деятельности .

Справка «Известий» Так, по данным статистического портала МВД, рост смертности на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП в июне достиг 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На трассе М-5 «Урал» этот показатель подскочил на 26,1%, а на Р-22 «Каспий» в июне погибло на 18% больше, чем годом ранее. Число пострадавших на Р-22 «Каспий» выросло на 36,1%. Одной из самых опасных трасс остается ответвление Р-22 к Элисте. На этой дороге в июне погибло на 166,7% больше в сравнении с годом ранее, а число раненых увеличилось на 102,8%.

Основной причиной высокой аварийности на федеральных трассах стало перераспределение грузового трафика с западных на южные и юго-восточные направления, где летом традиционно высок поток автомобилей отдыхающих, рассказал в июльском интервью «Известиям» начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Нашли выход

Решением проблемы может стать цифровизация процесса перевозок и использование электронного документооборота, который поможет обеспечить онлайн-контроль за грузовым транспортом , полагают авторы инициативы. Специально для этого и будет создаваться электронный реестр перевозчиков . По данным ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», основой для перечня станет Государственная информационная система электронных перевозочных документов .

Изложенные в законопроекте меры позволят заметно улучшить ситуацию с аварийностью на грузовом транспорте , сказал «Известиям» глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев. Регистрироваться в реестре должны грузовые автомобили, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, то есть категорий N2 и N3. Компании, которые этого не сделают, не смогут заниматься перевозками , говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Нарушение безопасности происходит по нескольким причинам. Примерно 50– 60% перевозчиков работают в серой зоне, опуская тарифы ниже рынка. Это мелкие фирмы, ИП и даже физлица . Кто меньше предложит цену, того и заказ. Чтобы обеспечить рентабельность, они отказываются от соблюдения законодательства, работают за наличные, — рассказал «Известиям» президент национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузтрансавто» Владимир Матягин.

Именно в серой зоне регистрируются основные нарушения трудового законодательства. Расчет идет за тонно-километры, из-за чего водителям выгодно накручивать пробег, без соблюдения режима труда и отдыха.

— За сон водителям никто не платит, — отметил Владимир Матягин. — Заказчик рассчитывается по факту доставки товара. Тем самым водители часы проводят за рулем, нередко нарушают правила, устают и провоцируют аварии .

По данным Ространснадзора, в апреле 2024 года о перевозочной деятельности уведомили Минтранс менее 20% от общего числа собственников крупнотоннажных автомобилей. В настоящее время более 60% перевозок грузов осуществляется фактически по серым схемам, а 56,2% грузовых транспортных средств зарегистрированы на физлиц , говорится в пояснительной записке к законопроекту.

— Идея реестра состоит в том, чтобы вывести их из серой зоны , — рассказал «Известиям» источник, близкий к разработчикам. — Транспортные компании будут обязаны завести цифровые аккаунты в реестре и подгружать туда сопутствующие юридические документы, разрешения, лицензии, обременения, по которым пойдет контроль .

Через установленные на машинах приборы ГЛОНАСС и тахографы можно отследить маршруты грузовиков и время нахождения в пути , добавил он.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Проблема в том, что до 60% мелких ИП и физических лиц, на которых оформлен грузовой транспорт, могут испытать трудности с регистрацией в реестре , — полагает Владимир Матягин. — Они работают без оформления, за наличный расчет, не ведут журналы и прочий документооборот. Чтобы выполнить новые требования, им предстоят большие траты, на которые не каждый дальнобойщик пойдет. Скорее всего, они будут поглощаться крупными компаниями . Мы предлагаем прописать в законопроекте и в реестре роль ассоциаций, которые могут помочь мелким перевозчикам встроиться в новую цифровую систему.

— Чтобы обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителями грузовиков, необходимо вводить почасовую оплату , — рассказал Владимир Матягин. — В эти же тарифы нужно заложить и минимальную ставку в час, ниже которой нельзя опускать цену контракта . Тогда мелкие перевозчики не смогут максимально снижать цены, а заказчикам придется оплачивать не только труд водителей, но и их отдых в пути.

«Известия» направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития и Минцифры.

Плата за отдых

Реестр перевозчиков должен интегрироваться в транспортно-логистическую платформу НЦТЛП «ГосЛог», которую разрабатывает Минтранс, считают в Ространснадзоре.



«ГосЛог» призвана объединить цифровые логистические сервисы в одном месте, стать своеобразной службой «одного окна» для взаимодействия государства и перевозчиков, куда бизнес будет единоразово предоставлять информацию, а государственные органы — получать интересующие их данные , рассказала «Известиям» директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Платформа будет включать сопутствующие сервисы. К примеру, пользователь вводит в компьютер место отправки и доставки груза, а программа автоматически выстроит путь следования товара . Там будут участки для перевозки контейнеров автотранспортом, отрезки следования по железной дороге, возможны речные маршруты и их комбинация, — рассказал источник «Известий», знакомый с разработкой платформы.

По его словам, пользователи смогут самостоятельно нанять перевозчиков в соответствии с их рейтингом, прочитать комментарии предыдущих клиентов и проследить движение товара . Обеспечить контроль за грузами должны электронные пломбы с датчиками ГЛОНАСС.

— Реестр и платформа «ГосЛог» позволят повысить безопасность дорожного движения (БДД), так как в проекте закона предусмотрено внесение в реестр лиц, отвечающих за ее организацию , — сказал «Известиям» президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов. — В настоящий момент на некоторых транспортных предприятиях отсутствуют штатные единицы инженера по организации БДД. С началом функционирования реестра придется повышать расходы на соблюдение требований по безопасности и охране труда .

Иначе компания не сможет участвовать в перевозках. Тогда при формировании тарифов все участники будут в равных условиях, отметил участник рынка.