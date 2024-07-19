Экс-министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в ИК-5 в Кировской области

Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области. Об том 18 июля сообщила его жена Мирослава Регинская.

«По официальной информации, Игорь Стрелков находится в исправительной колонии № 5 города Кирово-Чепецка», — написала она на своей странице «ВКонтакте».

Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. После сложения полномочий жил в России.

Экс-главу минобороны ДНР задержали в Москве 21 июля прошлого года. 25 января 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») из-за постов в Telegram-канале с агитацией к противоправной деятельности.

29 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Заседание прошло в закрытом формате, Стрелков лично участвовал в слушании. Его начали этапировать в колонию 27 июня.