Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине
Общество
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в ИК-5 в Кировской области
Мир
СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Мир
Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Общество
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы
Мир
Эксперт назвал политику фон дер Ляйен коррумпированной и вредной для Европы
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике
Сюжет:

Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России 19 июля сообщило о новых подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве указали, что врач медицинского пункта, лейтенант Руслан Велибеков, оказывал медицинскую помощь военнослужащим Вооруженных сил России (ВС РФ) как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Он неоднократно работал в районах активных боестолкновений под непрерывным огнем, оказывая первую медицинскую помощь раненым. После этого Велибеков эвакуировал их в медицинские учреждения.

Его самоотверженность и профессиональность помогла ему спасти жизни более 40 военнослужащих с ранениями различной степени тяжести.

В Минобороны также выделили заслуги старшего сержанта Семена Шакирьянова, который обеспечивал связью одно из подразделений, находящееся на линии боевого соприкосновения. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь выдавить российские войска с занимаемых рубежей, перешли в наступление, которое сопровождалось артиллерийскими ударами. Шакирьянов, понимая, что потеря связи с командованием приведет к утрате возможности оперативной координации, укрыл своим бронежилетом станцию спутниковой связи. Его смелость и решительность позволила уберечь ее под артобстрелом боевиков и не допустить перебоев в системе управления.

Как подчеркнули в ведомстве, его самоотверженные действия помогли ВС РФ сохранить связь, отразить атаку ВСУ и отбросить боевиков на исходные позиции.

«Работаем по украинским укреплениям, где они очень долго окапывались»
Как российские войска освобождают Красногоровку — последний город агломерации, откуда идут обстрелы Донецка

Ранее, 18 июля, ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18. Действие происходило в лесополосе в районе населенного пункта Тарасовка. После обнаружения радиолокационной станции, к ней направился экипаж истребителя Су-34, им было незамедлительно нанесено огневое поражение управляемой ракетой Х-35.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024