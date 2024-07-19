Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России 19 июля сообщило о новых подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве указали, что врач медицинского пункта, лейтенант Руслан Велибеков, оказывал медицинскую помощь военнослужащим Вооруженных сил России (ВС РФ) как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Он неоднократно работал в районах активных боестолкновений под непрерывным огнем, оказывая первую медицинскую помощь раненым. После этого Велибеков эвакуировал их в медицинские учреждения.

Его самоотверженность и профессиональность помогла ему спасти жизни более 40 военнослужащих с ранениями различной степени тяжести.

В Минобороны также выделили заслуги старшего сержанта Семена Шакирьянова, который обеспечивал связью одно из подразделений, находящееся на линии боевого соприкосновения. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь выдавить российские войска с занимаемых рубежей, перешли в наступление, которое сопровождалось артиллерийскими ударами. Шакирьянов, понимая, что потеря связи с командованием приведет к утрате возможности оперативной координации, укрыл своим бронежилетом станцию спутниковой связи. Его смелость и решительность позволила уберечь ее под артобстрелом боевиков и не допустить перебоев в системе управления.

Как подчеркнули в ведомстве, его самоотверженные действия помогли ВС РФ сохранить связь, отразить атаку ВСУ и отбросить боевиков на исходные позиции.

Ранее, 18 июля, ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18. Действие происходило в лесополосе в районе населенного пункта Тарасовка. После обнаружения радиолокационной станции, к ней направился экипаж истребителя Су-34, им было незамедлительно нанесено огневое поражение управляемой ракетой Х-35.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.