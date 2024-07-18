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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине

МИД РФ разъяснил Ирану инициативу Путина по урегулированию украинского кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи с послом Ирана в России Каземом Джалали обсудил мирные инициативы российского лидера Владимира Путина по Украине. Об этом 18 июля сообщили в МИД РФ.

«18 июля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю. Галузин встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали по его просьбе. Главе дипмиссии было разъяснено содержание инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 июня по урегулированию конфликта вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Во время беседы было отмечено, что предложенные российским лидером идеи «дают реальную возможность для достижения мира». Кроме того, во время беседы Галузин и Джалали выразили заинтересованность в продолжении работы в рамках Консультативной региональной платформы «3+3», объединяющей в себе Азербайджан, Армению, Грузию, Иран, Россию и Турцию. Подчеркивалось, что «коллективный Запад» предпринимает попытки по дестабилизации региона и вносит напряженность в отношения в собственных интересах.

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Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Лавров 21 июня подчеркнул, что предложения российского лидера являются самой реалистичной основой для украинского урегулирования. Он выразил уверенность, что серьезные политические деятели понимают необходимость включить свои дипломатические способности и начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзиях.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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