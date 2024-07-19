А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»
Шекспир по-якутски, сказки как тренд и кино про спелеологов и шаманов. Нижегородский фестиваль «Горький fest» подвел итоги, отметив главным призом «Короля Лира» Сергея Потапова — оригинальную фантазию на тему бессмертной драмы. Не остались без внимания и другие талантливые работы. «Известия» побывали на фестивале, изучив программу и тенденции этого года.
Шекспир в доме престарелых
Главным триумфатором смотра ожидаемо стал «Король Лир» — нестандартное прочтение шекспировского шедевра. Якутский режиссер, ученик Марка Захарова Сергей Потапов перенес героев Барда в наше время. Но это — полдела. Еще интереснее, что действие разворачивается в доме престарелых.
Внучки сдают в пансионат своего деда. Семен Петрович не может осознать, что его лощеным девчонкам он стал в тягость. В этом учреждении ему не с кем общаться. Там лишь одинокие старики, которые стали не нужны детям. Из занятий у них шахматы, кроссворды и уборка. В это время молодой режиссер Дима решается на эксперимент. Он предлагает директору дома престарелых разрешить ему поставить с обитателями богадельни спектакль по Шекспиру. Для этого он проводит кастинг среди пенсионеров.
Кадр из фильма «Король Лир». Режиссер Сергей Потапов
Только вот главного героя Дима найти не может. Вечером он встречает нелюдимого старика, недавно поселившегося здесь, и предлагает ему эту роль. Прочитав Шекспира, «актер» заявляет, что текст очень вычурный, но всё же соглашается. Репетиции и читки проходят в самых разных помещениях пансионата: в столовой, в медкабинете, во дворе. А заговор зреет вообще в бане, где Лира трут мочалками и обливают из шайки ледяной водой.
Дима со своим спектаклем в пару репетиций преображает обитателей дома престарелых. Вдруг они начинают улыбаться, старушки наряжаются и красят губы, а хромые мужчины отбрасывают свои клюшки. И вот уже из первых неуверенных декламаций выстраивается настоящая драма. Да и играть старикам ничего не надо. Они, как герои шекспировской трагедии, с лихвой хлебнули предательства, разочарования, обиды. Зрители в зале начинают с первых минут сопереживать этим одиноким людям, чью жизнь перетряхнул молодой режиссер. А ведь и он такой же одинокий, как его артисты. Дима разводится, и жена хочет запретить ему видеться с дочерью.
Сценарист фильма «Король Лир» Ангелла Попова
Сценарий фильма написали Ангелла Попова и Павел Ченянов. Все диалоги здесь на якутском языке (зрители следят за содержанием по титрам). Удивительно, но малобюджетное кино, снятое как документальное, магнетически действует на зал. Люди плачут, смеются, не уходят с показа. Во многом это заслуга актеров, из которых только трое — профессиональные, в том числе исполнитель главной роли, народный артист Республики Саха Михаил Семенов.
Кинематографисты из Якутии взяли еще один важный приз. Никита Давыдов и Евгений Николаев были названы лучшими драматургами за фильм «Торбаса, или как мы рубили мясо», а режиссер картины Никита Давыдов получил специальный приз международного общества «Рыбаки&Охотники» «За смелость и оригинальность». Лучший режиссер — Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм о Дагестане «Против ветра».
Нестандартное решение
«Горький fest» славится тем, что билеты на показы фильмов на многочисленных площадках города и области разбирают, как горячие пирожки. Так было и в этом году. Каждый кинопоказ в Театре драмы задерживался, потому что очередь на вход растягивалась на сотню метров. Причем зрители интересовались как полнометражным, так и короткометражным кино. В Нижнем они состязаются в общем конкурсе — вне зависимости от хронометража, жанра и звездности.
Режиссер Ирина Прохорова на красной дорожке закрытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде
Например, короткометражка «Зверек» Ирины Прохоровой, где участвуют Константин Хабенский и полтруппы Художественного театра, состязалась с документалкой дебютантов из Красноярска. Дмитрий Квашнин и Владимир Тарасов своими героями сделали женщину-шамана, скульптора-самоучку и спелеолога из Хакасии.
— Абсолютное разнообразие — визитная карточка «Горький fest». Мы хотим, чтобы ни один фильм в программе не походил на другой, чтобы зрителю не показалось, что где-то он уже это видел, — поделился с «Известиями» программный директор фестиваля Андрей Апостолов. — Конкурс мне запомнился большим географическим разнообразием: якутские картины, документальный фильм про нагайцев в Дагестане, лента, снятая в США режиссером из Марий-Эл...
В целом фестиваль этого года отличает тематика. «Горький fest» – 2024 был посвящен сказкам. Это придало событию праздничность и навеяло детские воспоминания.
Кадр из фильма «Зверек». Режиссер Ирина Прохорова
— За последнее время в российском кино появилось большое количество сказок, — поделился с «Известиями» президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков. — Это феномен. Сказки собирают огромную кассу и миллионы зрителей, поэтому мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось именно так, что сказки стали столь интересны, популярны.
Как говорит Андрей Апостолов, сейчас в производстве находится семь десятков сказок. В деловой программе было рассказано о 20 из них. Картины находятся на разной стадии производства. Кто-то собрал на съемки сказки бюджет в сотни миллионов, а кто-то всё еще ищет деньги и господдержку. Но тренд — очевиден.
Форма Овечкина и 1500 костюмов
В рамках внеконкурсной программы на фестивале показали детские фильмы, сказки, снятые мастерами советского кино, и успешные новинки проката. Также прошли мастер-классы, питчинги, творческие встречи. А члены жюри тем временем, отсматривая конкурсантов, делали пометки на будущее. В этом году фильмы оценивали режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес и композитор Райан Оттер.
— Я приглядел одного артиста в картине из конкурсной программы, — признался режиссер Юрий Мороз. — Пока вряд ли я ему могу предложить роль, но за его ростом я буду наблюдать. Очень здорово человек работает.
На «Горький fest» нашлось место и филантропии. Гостей фестиваля пригласили на благотворительный аукцион. На нем можно было приобрести произведения искусства, а также лоты, предоставленные прославленными спортсменами. Хоккеист Александр Овечкин отдал на торги свою форму, а команда «Зенит» оставила автографы на майке с логотипом футбольного клуба. Вырученные деньги пойдут на лечение подопечных Фонда Константина Хабенского.
Ну а еще генеральный продюсер Оксана Михеева вместе с Михаилом Пореченковым и Андреем Апостоловым открыли выставку костюмов из фильма «Летучий корабль», премьера которого состоялась в марте этого года. Для картины Ильи Учителя было создано около 1500 костюмов и более 300 уникальных принтов-рисунков с ручной вышивкой. Лучшие из них смогли увидеть горожане и гости Нижнего.