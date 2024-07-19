А король-то старый: драма про Лира из интерната покорила «Горький fest»

Шекспир по-якутски, сказки как тренд и кино про спелеологов и шаманов. Нижегородский фестиваль «Горький fest» подвел итоги, отметив главным призом «Короля Лира» Сергея Потапова — оригинальную фантазию на тему бессмертной драмы. Не остались без внимания и другие талантливые работы. «Известия» побывали на фестивале, изучив программу и тенденции этого года.

Шекспир в доме престарелых

Главным триумфатором смотра ожидаемо стал «Король Лир» — нестандартное прочтение шекспировского шедевра. Якутский режиссер, ученик Марка Захарова Сергей Потапов перенес героев Барда в наше время. Но это — полдела. Еще интереснее, что действие разворачивается в доме престарелых.

Внучки сдают в пансионат своего деда. Семен Петрович не может осознать, что его лощеным девчонкам он стал в тягость. В этом учреждении ему не с кем общаться. Там лишь одинокие старики, которые стали не нужны детям. Из занятий у них шахматы, кроссворды и уборка. В это время молодой режиссер Дима решается на эксперимент. Он предлагает директору дома престарелых разрешить ему поставить с обитателями богадельни спектакль по Шекспиру. Для этого он проводит кастинг среди пенсионеров.

Кадр из фильма «Король Лир». Режиссер Сергей Потапов Фото: Кадр из фильма «Король Лир»

Только вот главного героя Дима найти не может. Вечером он встречает нелюдимого старика, недавно поселившегося здесь, и предлагает ему эту роль. Прочитав Шекспира, «актер» заявляет, что текст очень вычурный, но всё же соглашается. Репетиции и читки проходят в самых разных помещениях пансионата: в столовой, в медкабинете, во дворе. А заговор зреет вообще в бане, где Лира трут мочалками и обливают из шайки ледяной водой.

Дима со своим спектаклем в пару репетиций преображает обитателей дома престарелых. Вдруг они начинают улыбаться, старушки наряжаются и красят губы, а хромые мужчины отбрасывают свои клюшки. И вот уже из первых неуверенных декламаций выстраивается настоящая драма. Да и играть старикам ничего не надо. Они, как герои шекспировской трагедии, с лихвой хлебнули предательства, разочарования, обиды. Зрители в зале начинают с первых минут сопереживать этим одиноким людям, чью жизнь перетряхнул молодой режиссер. А ведь и он такой же одинокий, как его артисты. Дима разводится, и жена хочет запретить ему видеться с дочерью.

Сценарист фильма «Король Лир» Ангелла Попова Фото: пресс-служба VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Сценарий фильма написали Ангелла Попова и Павел Ченянов. Все диалоги здесь на якутском языке (зрители следят за содержанием по титрам). Удивительно, но малобюджетное кино, снятое как документальное, магнетически действует на зал. Люди плачут, смеются, не уходят с показа. Во многом это заслуга актеров, из которых только трое — профессиональные, в том числе исполнитель главной роли, народный артист Республики Саха Михаил Семенов.

Кинематографисты из Якутии взяли еще один важный приз. Никита Давыдов и Евгений Николаев были названы лучшими драматургами за фильм «Торбаса, или как мы рубили мясо», а режиссер картины Никита Давыдов получил специальный приз международного общества «Рыбаки&Охотники» «За смелость и оригинальность». Лучший режиссер — Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм о Дагестане «Против ветра».

Нестандартное решение

«Горький fest» славится тем, что билеты на показы фильмов на многочисленных площадках города и области разбирают, как горячие пирожки. Так было и в этом году. Каждый кинопоказ в Театре драмы задерживался, потому что очередь на вход растягивалась на сотню метров. Причем зрители интересовались как полнометражным, так и короткометражным кино. В Нижнем они состязаются в общем конкурсе — вне зависимости от хронометража, жанра и звездности.

Режиссер Ирина Прохорова на красной дорожке закрытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Например, короткометражка «Зверек» Ирины Прохоровой, где участвуют Константин Хабенский и полтруппы Художественного театра, состязалась с документалкой дебютантов из Красноярска. Дмитрий Квашнин и Владимир Тарасов своими героями сделали женщину-шамана, скульптора-самоучку и спелеолога из Хакасии.

— Абсолютное разнообразие — визитная карточка «Горький fest». Мы хотим, чтобы ни один фильм в программе не походил на другой, чтобы зрителю не показалось, что где-то он уже это видел, — поделился с «Известиями» программный директор фестиваля Андрей Апостолов. — Конкурс мне запомнился большим географическим разнообразием: якутские картины, документальный фильм про нагайцев в Дагестане, лента, снятая в США режиссером из Марий-Эл...

В целом фестиваль этого года отличает тематика. «Горький fest» – 2024 был посвящен сказкам. Это придало событию праздничность и навеяло детские воспоминания.

Кадр из фильма «Зверек». Режиссер Ирина Прохорова Фото: Кадр из фильма «Зверек»

— За последнее время в российском кино появилось большое количество сказок, — поделился с «Известиями» президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков. — Это феномен. Сказки собирают огромную кассу и миллионы зрителей, поэтому мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось именно так, что сказки стали столь интересны, популярны.

Как говорит Андрей Апостолов, сейчас в производстве находится семь десятков сказок. В деловой программе было рассказано о 20 из них. Картины находятся на разной стадии производства. Кто-то собрал на съемки сказки бюджет в сотни миллионов, а кто-то всё еще ищет деньги и господдержку. Но тренд — очевиден.

Форма Овечкина и 1500 костюмов

В рамках внеконкурсной программы на фестивале показали детские фильмы, сказки, снятые мастерами советского кино, и успешные новинки проката. Также прошли мастер-классы, питчинги, творческие встречи. А члены жюри тем временем, отсматривая конкурсантов, делали пометки на будущее. В этом году фильмы оценивали режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес и композитор Райан Оттер.

— Я приглядел одного артиста в картине из конкурсной программы, — признался режиссер Юрий Мороз. — Пока вряд ли я ему могу предложить роль, но за его ростом я буду наблюдать. Очень здорово человек работает.

Фото: пресс-служба VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

На «Горький fest» нашлось место и филантропии. Гостей фестиваля пригласили на благотворительный аукцион. На нем можно было приобрести произведения искусства, а также лоты, предоставленные прославленными спортсменами. Хоккеист Александр Овечкин отдал на торги свою форму, а команда «Зенит» оставила автографы на майке с логотипом футбольного клуба. Вырученные деньги пойдут на лечение подопечных Фонда Константина Хабенского.

Ну а еще генеральный продюсер Оксана Михеева вместе с Михаилом Пореченковым и Андреем Апостоловым открыли выставку костюмов из фильма «Летучий корабль», премьера которого состоялась в марте этого года. Для картины Ильи Учителя было создано около 1500 костюмов и более 300 уникальных принтов-рисунков с ручной вышивкой. Лучшие из них смогли увидеть горожане и гости Нижнего.