Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной

Ветеран Второй мировой войны и высадки в Нормандии сержант Уильям Пекрул 17 июля обвинил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в плохом управлении страной и заявил, что их деятельность разбивает ему сердце.

Сержант выступил на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки, посвященном внешней политике и национальной безопасности, а также официальному согласию сенатора Джеймса Дэвида Вэнса выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента.

«Всё, что сделали нынешний президент и вице-президент со страной, которую я так люблю, разбивает мне сердце. Они унизили нас в Афганистане. Китай нами помыкает, а террористы свирепствуют на Ближнем Востоке. Они позволили мигрантам захватить нашу южную границу», — перечислил ветеран «заслуги» Байдена и Харрис.

Пекрул заявил, что в случае избрания кандидата в президенты, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на пост главы государства он в тот же день отправится нести военную службу.

«Если бы президент Трамп вернулся на пост главнокомандующего, я бы сегодня же снова пошел служить и участвовал в морских десантных операциях, штурмуя всё, что мне прикажет родина», — заверил он.

18 июля сообщалось, что, по мнению американских экспертов, Вэнс может принести дополнительные голоса Трампу. Отмечалось, что в случае победы Трампа его 39-летний ставленник Вэнс станет самым молодым вторым лицом в государстве за последние 50 лет.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.